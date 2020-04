Prefeitos utilizam ‘lives’ para passar informações sobre Covid-19

A internet se tornou o principal meio de comunicação dos prefeitos e suas gestões durante o período de quarentena na região do Alto Tietê. Entre os dez gestores da região, 5 utilizam as suas páginas no facebook para manter contato com a população por meio de transmissões ao vivo, as chamadas lives.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, mantém uma série de vídeos e entrevistas ao vivo quase diariamente em sua página na internet, que conta com mais de 54 mil seguidores.

Os vídeos trazem novas informações e orientações gerais em relação a pandemia de Covid-19. Por meio da ferramenta é possível acompanhar o andamento de obras, como do hospital de campanha que está em fase de instalação na Arena Suzano, além de conhecer novas medidas para o combate ao coronavírus.

Em Mogi das Cruzes, o prefeito Marcus Melo também aderiu a tecnologia como forma de orientar e sanar as dúvidas da população.

O gestor faz lives frequentemente, juntamente com o secretário municipal de Saúde, Henrique George Naufel. Na transmissão o prefeito mostra o andamento dos casos na cidade, reforça orientações de saúde e explica novas medidas adotadas pela municipalidade.

Gian Lopes, prefeito de Poá, realiza lives desde o dia 20 de março, quando foi confirmado o primeiro caso do novo coronavírus na cidade.

Lopes sempre conta com a companhia da secretária da pasta da Saúde, Flávia Verdugo. Na transmissão mais recente, o prefeito informou que um hospital de campanha com a capacidade para 30 leitos será construído na cidade para atendimento de casos de Covid-19.

Já em Guararema, desde o começo da pandemia, o prefeito Adriano Leite, realizou três transmissões ao vivo com membros da pasta da saúde para esclarecer as dúvidas da população, fazer a atualização dos casos, assim como orientar a comunidade local.

Em Santa Isabel, a prefeita Fábia Porto, realiza com frequência transmissões ao vivo por meio de sua página pessoal.

Na ocasião, a gestora informa as últimas atualizações do número de casos na cidade, e esclarece informações a respeito das orientações e ações do município durante a quarentena. No último pronunciamento, realizado na sexta-feira (3), Fábia informou que o dinheiro arrecadado a partir da redução de 20% do salário de toda gestão municipal e do corte de três secretárias, será investido no combate ao coronavírus.

As demais cidades da região, Biritiba-Mirim, Itaquaquecetuba, Salesópolis, Arujá e Ferraz de Vasconcelos não utilizam do recurso de lives para se comunicar com a população. Entretanto, vídeos e comunicados são postados com frequência nas páginas oficiais das prefeituras, inclusive atualizando o número de casos suspeitos, confirmados e descartados nas cidades.