Prefeitura abre 192 vagas para curso de informática básica

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itaquaquecetuba vai realizar, nos dias 15 e 16 de agosto, as inscrições para o curso de informática básica do projeto InfoItaquá.

Serão 192 oportunidades para estudantes com 12 anos ou mais e as inscrições devem ser feitas na sede da pasta, localizada na rua Dom Thomaz Frey, 89 – Centro, das 9h às 16h.

Realizadas pela prefeitura em parceria com o campus do Instituto Federal (IFSP) da cidade, as aulas começam dia 28 de agosto e serão oferecidas de segunda à quinta-feira com turmas da manhã (das 8h15 às 11h30) e na parte da tarde (das 13h às 16h15), na sede da pasta.

A formação aborda desde a introdução à informática, passando por sistemas operacionais, redes de computadores, segurança da informação, até computação em nuvem e armazenamento de dados. Os alunos terão atividades ao concluir cada etapa e uma avaliação final.