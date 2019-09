Prefeitura de Mogi adquire novas ambulâncias para renovação das frotas do Samu e Cure 192

A Prefeitura de Mogi das Cruzes adquiriu seis novas ambulâncias para renovação das frotas do Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgências de Mogi das Cruzes e da Cure 192 – Central de Urgências, Remoções e Emergências. No total, foram investidos mais de R$ 1 milhão com recursos próprios da Administração Municipal.

A renovação faz parte da melhoria contínua dos serviços de saúde e possibilita uma redução de custos com a manutenção, além de melhorar a prestação de serviços à comunidade. “Apesar da crise econômica, continuamos avançando em diversos setores e a saúde está entre as nossas prioridades. Essas novas ambulâncias garantem ainda mais qualidade, segurança e agilidade no atendimento aos pacientes”, explica o prefeito Marcus Melo.

Os novos veículos já estão circulando, dois deles agora integram a frota do Samu, que realiza atendimentos móveis de urgência e emergência em toda a cidade, e os outros quatro foram direcionados para renovação da frota da Cure 192, responsável por remoções, transportes de pacientes para tratamentos e exames e outros procedimentos eletivos de saúde.

As novas viaturas modelo Sprinter, da marca Mercedes Benz, são totalmente adaptadas para o transporte seguro de pacientes. Foram adquiridas pelo valor de em R$ 172 mil cada, totalizando um investimento de R$ 1.032.000,00, por meio de uma ata de registro de preços do Ministério da Saúde, o que garantiu economia de preço.