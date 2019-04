Prefeitura, Câmara e entidades prestam homenagens a policiais e servidores do CSI

Trinta e oito membros da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Centro de Segurança Integrada serão homenageados nesta terça-feira (30), às 10 horas, pelo trabalho na segurança de Guararema.

Segundo a Prefeitura, o evento terá como ênfase a ocorrência da tentativa de roubo a agências bancárias do município, ocorrida na madrugada do dia 4 de abril, no qual 11 suspeitos foram mortos após três confrontos com policiais de tropas de elite da PM. A união destas partes deteve a quadrilha sem que nenhum inocente saísse ferido.

Durante a homenagem o prefeito Adriano Leite (PR) fará o anúncio da expansão do monitoramento de câmeras para a Região Norte de Guararema.