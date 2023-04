Prefeitura de Ferraz abre 307 vagas em concurso público

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos nesta quinta-feira (6) concurso público com 307 vagas no total. Sendo 252 vagas em diversas áreas e setores da administração municipal e 55 vagas para o Cadastro Reserva.

As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 8 de maio pelo site do Instituto Mais, que é a responsável pela realização e organização do certame (www.institutomais.org.br). Os salários variam de R$ 1.432,20 para funções como merendeira e telefonista a R$ 8.320,76 para analista administrativo e auditor tributário.

Os cargos com o maior número de vagas são os de merendeira (60); agente administrativo (60), agente escolar (24), auxiliar de creche (20); inspetor de alunos (20), motorista (15) e secretário escolar (15). Veja quadro abaixo do total de vagas. Além disso, 55 vagas são para o Cadastro Reserva.

Para se inscrever é necessário pagar a taxa de inscrição na rede bancária. As inscrições para as vagas de ensino fundamental são de R$ 49; as do ensino médio ou técnico, R$ 68 e as de ensino superior, R$ 88.

Há vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) e o concurso público reserva 5% do total de vagas por cargo a este público. As provas começam a ser aplicadas no próximo dia 02 de julho nos períodos da manhã e tarde para os cargos de auxiliar de atividades esportivas, merendeira, telefonista e técnico de segurança de trabalho, entre outras.

Para as vagas de ensino superior como médico do trabalho, médico veterinário, entre outras, as provas ocorrerão no período da tarde.

A homologação do resultado final do concurso público será publicada no Boletim Oficial do Município (BOM), no endereço eletrônico wwwferrazdevasconcelos.sp.gov. br e na internet, nos sites do Instituto Mais (www.institutomais.org.br) e da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos (www.ferrazdevasconcelos.sp. gov.br).

Mais informações e o edital completo: (www.institutomais.org.br)

O concurso é válido por dois anos, prorrogáveis uma única vez por igual período, a contar da data da homologação do resultado final. O cadastro reserva somente será aproveitado mediante a abertura de novas vagas observado o prazo de validade do presente Concurso Público.

Confira as vagas abertas:

Auxiliar de atividades esportivas (3)

Merendeira (60)

Telefonista (1)

Agente administrativo (60)

Agente de programa cultural (02)

Agente escolar (24)

Agente fiscal de Transporte (01) + 1 vaga no Cadastro Reserva

Assistente administrativo (05)

Auxiliar de creche (20) + 40 vagas no Cadastro Reserva

Inspetor de alunos (20)

Motorista “2” (15)

Secretário escolar (15)

Técnico de farmácia (1)

Técnico de Segurança do Trabalho (01)

Técnico em Informática (03)

Técnico municipal de Nível médio – agente de trânsito (06)

Técnico municipal de Nível médio – Fiscal de Obras (02)

Técnico municipal de Nível Médio – Técnico Agrícola (02)

Técnico municipal de Nível Médio – Técnico Agrimensor (02)

Técnico municipal de Nível Médio – Técnico de Edificações (02)

Analista Administrativo (01) + 5 no Cadastro Reserva

Analista de Tecnologia da Informação (1) + 1 vaga no Cadastro Reserva

Auditor Fiscal Tributário (01) + 1 vaga no Cadastro Reserva

Fiscal Tributário (01) + 3 vagas no Cadastro Reserva

Médico do Trabalho (01)

Médico Veterinário (01)

Orientador Sócioeducacional (01) + 4 para o Cadastro Reserva