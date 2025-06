Prefeitura de Ferraz abre 60 vagas para cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está com vagas abertas para três cursos profissionalizantes do programa Qualifica São Paulo em parceria com o governo do Estado de São Paulo para os cursos de Auxiliar de Logística; Auxiliar de Vendas e Salgadeiros, ambos com 20 vagas cada, totalizando 60 oportunidades. As inscrições para os cursos serão realizadas até o próximo dia 23 de junho pelo qualifica.sp.gov.br. A idade mínima é de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo.

As aulas devem ocorrer nos períodos de tarde e noite nas seguintes condições: Auxiliar de Vendas no período da tarde; Auxiliar de Logística, de manhã e Salgadeiro, no período noturno no Centro de Integração Social (CIS) da Prefeitura de Ferraz, localizado na rua Getúlio Vargas, 199, na Vila Romanópolis. As vagas são limitadas e o curso é totalmente gratuito com direito a certificação.

Graças a parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e o Estado, os cursos foram viabilizados para o município. E para quem deseja mais informações, o whatsApp para contato e dúvidas do Centro de Integração Social (CIC) no seguinte número: (11) 9 3216-5059.

O programa Qualifica SP oferece cursos de Qualificação Profissional gratuitos, de alta qualidade, com certificado e que te conectam com oportunidades de emprego em diversas áreas com demandas pelo mercado de trabalho. São cursos de qualificação profissional e empreendedorismo gratuitos e com certificado, voltados para pessoas que buscam ingressar no mundo do trabalho, se requalificar em busca de uma nova oportunidade de carreira e empreendedores que desejam potencializar seu negócio. É para quem busca o primeiro emprego para ingressar no mercado de trabalho; jovens e adultos que queiram se qualificar e para quem deseja empreender.