Prefeitura de Ferraz abre inscrições para creches municipais

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para novas matrículas nas creches municipais destinadas a crianças de 0 a 3 anos. O prazo para inscrição vai até 10 de abril. Os responsáveis devem comparecer na unidade desejada com a certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço atualizado, documento original com foto, e-mail e telefone para contato.

São 499 vagas em aberto para 33 unidades municipais e conveniadas. A lista de contemplados será divulgada em 16 de abril. Os pais serão informados por e-mail e telefone, dessa forma, caso a vaga seja concedida, a matrícula deverá ser feita dentro do período indicado. Quem não for contemplado permanecerá na lista de espera, válida durante todo o ano letivo.

As crianças inscritas serão organizadas conforme a faixa etária nos grupos: Berçário I (a partir de 0 meses), Berçário II (1 ano), Maternal I (2 anos) e Maternal II (3 anos). Será permitida apenas uma inscrição ativa por criança, e, caso seja necessário mudar a unidade escolar escolhida, o responsável deverá cancelar a inscrição anterior antes de realizar um novo cadastro.

Para consultar a classificação geral, basta acessar o site oficial da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br), na aba Secretaria de Educação, onde também será possível verificar a posição da criança por modalidade. Além disso, o edital com a chamada dos contemplados será divulgado mensalmente.