Prefeitura de Ferraz amplia atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está expandindo o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando os serviços já oferecidos pelo SAAFV (Serviço de Atendimento ao Autista de Ferraz de Vasconcelos).

O reforço na rede municipal de atendimento, com ampliação da oferta de serviços especializados, será realizado por meio de termo de fomento, com gestão de uma organização da sociedade civil, em parceria com a administração municipal.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, mediante agendamento. O acesso ao serviço seguirá o fluxo da rede municipal de saúde. A porta de entrada será pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde o paciente passará por avaliação inicial com pediatra. Havendo indicação, será encaminhado para atendimento especializado.

A estrutura contará com uma equipe multiprofissional, incluindo profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, entre outros especialistas, ampliando a capacidade de atendimento e promovendo um cuidado integral aos pacientes.

“O município já conta com um trabalho importante realizado pela Casa TEA, e agora damos um passo além, ampliando a oferta de serviços e garantindo um atendimento ainda mais completo para as pessoas com TEA e suas famílias”, destacou o secretário municipal de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos com a inclusão e o cuidado com as pessoas com TEA, garantindo mais acesso, qualidade no atendimento e suporte às famílias.