Prefeitura de Ferraz autoriza início das obras de reforma no Castelo Zenker

“Eu autorizo o início das obras aqui no castelo”. Com esta frase da prefeita Priscila Gambale, do alto da escadaria do Castelo Zenker e cercada por autoridades e moradores antigos e os que visitavam o local pela primeira vez, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos autorizou os serviços no Castelo Zenker, oficialmente na manhã desta terça-feira (30/01).



Considerado patrimônio histórico do município e que foi por décadas abandonado, depredado e vandalizado, o ato simboliza a perspectiva futura do espaço ganhar outra função: a de servir ao ferrazense como espaço para atividades culturais, preservando a sua memória, história e identidade.



“Quem é de Ferraz sabe a importância desta obra. Vou pessoalmente cuidar para que ela seja acompanhada com muito amor e carinho”, discursou. Construído por volta de 1940, a Vivenda Zenker encantava a todos, especialmente aos anfitriões Elisabeth e Arthur Zenker. O espaço comportava plantações de uva, abacate e banana. Um dos principais prédios históricos de Ferraz que dá nome ao próprio bairro terá em breve outra destinação, dando fim ao seu passado de abandono e depredação.

A secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto, lembrou que muitos ciclistas vêm de várias regiões para apreciar a arquitetura do castelo em estilo austríaco e em breve, a construção trará só orgulho. O secretário de Planejamento, Eduardo Paiva, que acompanhou todo o desenrolar do projeto, inclusive, na questão documental e de planta do imóvel, estava satisfeito em integrar um projeto grandioso como este, não só para o bairro como para a cidade toda.



Há mais de 30 anos, a moradora Lourdes Rodrigues Soares não escondia a emoção de voltar a colocar os pés na construção, agora com a perspectiva de mudança: “O que mais me chamava a atenção era a entrada do castelo, muito bonita”.

Já quem visitava pela primeira elogiou a iniciativa da Prefeitura de Ferraz. “Será importante não só pela parte cultural, mas para agregar na educação das crianças”, afirmou a professora Daniela. A moradora Maria Josefa de Carvalho tem como lembranças, os casamentos realizados no local: “Era muito lindo”, disse ela, que é uma das vizinhas do prédio.



As autoridades enalteceram a importância do momento, como o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke e o coordenador executivo do Governo, Valter Costa Fernandes, o Valtinho do Som, que mora no bairro e batalhou pelo local.

Compareceram ainda os secretários Adriano Dias Campos (Assuntos Jurídicos); Antonio Carlos (Obras); Carlos Alexandre (Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas); Ivan Santos (Serviços Urbanos); Jackson dos Santos (Governo); José Aparecido Nascimento (Meio Ambiente); José Batista (Esporte e Lazer); Marcelo Dearo (Transportes) e Viviani de Souza (Administração). A Câmara de Ferraz marcou presença com os vereadores Álvaro Costa, o Kaká; Flávio Batista de Souza, o Inha; Alexandre Silva, o Teteco; Jose Jucá Neto e Osni Pasquarelli.