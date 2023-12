Prefeitura de Ferraz celebra Projeto Cultura Afro-Brasileira

O encerramento do Projeto Cultura Afro-Brasileira reuniu centenas de ferrazenses nesta sexta-feira (1) para celebrar o sucesso da iniciativa que movimentou as escolas municipais por meio de uma educação multicultural e antirracista. O encontro ocorreu no Jardim Ferrazense e contou com a presença da prefeita Priscila Gambale, representantes da causa e profissionais multiplicadores dos conteúdos.

A partir de temas como consciência política e histórica, ensino com experiências de vida, perspectiva positiva da negritude e respeito ao outro com valorização da diversidade, o projeto foi realizado em todas as unidades da rede, além das formações com os professores. Com muita dedicação de sensibilidade, cada turma estudou uma personalidade ou representante da cultura afro-brasileira e, como exercício, realizaram trabalhos e atividades sobre a temática. Abusaram da criatividade e contaram as histórias por meio de livros, painéis interativos, cartazes, desenhos, poemas, entre outros.

Os alunos da Emeb Luciano Poletti e CEI Pastorinhas animaram o evento com muita música, além dos depoimentos dos professores da rede, entrega dos certificados de participação e uma linda apresentação do Projeto Ser.

“A importância social do projeto é incrível. Pelo segundo ano consecutivo vimos resultados positivos e como é necessário que nossas crianças conheçam a verdadeira cultura afro-brasileira”, destaca a chefe do Executivo.

Também estiveram presentes o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento e Econômico e Agricultura, Daniel Balke, a secretária de Educação, Paula Trevizolli, e a diretora do departamento pedagógico, Sônia Regina Fernandes.