Ferraz dá mais um passo para impulsionar o desenvolvimento do comércio no Centro

Mais um passo foi dado, na manhã desta terça-feira (8), para se criar um novo conceito para o centro de Ferraz de Vasconcelos, o projeto ‘Centro Mais Vivo’ com ações para fomentar o desenvolvimento da região central da cidade. Iniciado no ano passado, o projeto vai propor melhorias para os lados Sul, formado pela Avenida Quinze de Novembro, Avenida Brasil e Otávio Rodrigues Barbosa, e da região Norte, envolvendo a Praça da Bíblia e a rua Godofredo Osório Novaes, entre outras.

A pasta reuniu representantes das secretarias de Meio Ambiente e Proteção Animal, Obras, Cultura e Segurança, além do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv) e Serviço de Apoio Brasileiro às Empresas (Sebrae) para definir um calendário de ações efetivas. Mensalmente, o grupo se reunirá para dar andamento a todas as tratativas.

Algumas delas já foram definidas, como a realização de um diagnóstico no centro confrontando dados sobre o tipo de comércio e a realidade da cidade. Em seguida, será realizada uma consulta pública aos comerciantes e consumidores para ouvir todos.

São várias melhorias previstas, entre elas ações culturais com a participação das secretarias de Cultura e Desenvolvimento Econômico e Agriculutra, que criará uma feira gastronômica para movimentar a região central da cidade e atrair consumidores. “Estamos estudando um novo conceito para o Centro de Ferraz com ações para beneficiar a todos. O nosso objetivo é colocar política pública de qualidade e em breve teremos mais novidades”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke.

A reunião contou com a participação de cinco secretários, além de Balke: Ana Rosa (Cultura), José Aparecido Nascimento (Meio Ambiente), Eduardo Paiva (Obras); e Daniele de Freitas (Segurança Urbana e Defesa Civil). Também marcaram presença no encontro: Luís Trevisani (presidente da Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos); Valterli Martinez (presidente do Sincomércio); Gilvanda Figueirôa (gerente regional do Sebrae Alto Tietê); Kurt Tonn (analista de negócios do Sebrae); Gilson Cardoso (diretor do Departamento de Relações Econômicas e Política Criativa do Desenvolvimento Econômico); e Érika Mellem (coordenadora da pasta do Desenvolvimento).