Prefeitura de Ferraz disponibiliza 2ª via do carnê de ISS Fixo e Carnê geral online

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria da Fazenda, já disponibilizou a emissão da 2ª via do carnê de ISS Fixo e Carnê geral de forma online, facilitando o acesso dos contribuintes ao documento.

O serviço está disponível no Portal do Cidadão, no endereço ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, permitindo que empresários e profissionais autônomos consultem e emitam o carnê de maneira rápida, segura e sem a necessidade de deslocamento.

Além da opção digital, a administração municipal informa que o carnê também será entregue no endereço cadastrado da empresa, garantindo que todos os contribuintes tenham acesso ao documento.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a modernização dos serviços públicos, promovendo mais agilidade, comodidade e eficiência no atendimento à população.