Prefeitura de Ferraz faz captação de vagas temporárias no comércio

A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos percorreu o calçadão da XV de Novembro, no centro, na tarde desta segunda-feira (27) para captar vagas temporárias de final de ano no comércio.

A ação consistiu em percorrer os principais estabelecimentos do centro para divulgar o trabalho que será realizado nesta quinta-feira, dia 30, com a oferta das vagas e a seleção dos candidatos. O processo será realizado na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, na rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis.

Os comerciantes apoiaram a iniciativa realizada pela Prefeitura de Ferraz no município, como a gerente de uma loja de roupa infantil, Jussara Sobrinho, que está na expectativa que as vendas aumentem 30% com as compras de final de ano e para isso já está se preparando: “Acabei de fazer o cadastro junto a Prefeitura e gostei bastante. Espero, em breve, ter os novos funcionários reforçando este período de vendas”, afirmou ela.

Ao percorrer os estabelecimentos comerciais, a equipe fez um cadastro prévio das lojas e das vagas ofertadas que serão oferecidas nesta quinta-feira. É mais uma ação da Prefeitura de Ferraz em benefício dos comerciantes e consumidores.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, é mais um serviço disponibilizado pelo município que já tem um vasto banco de dados que poderá ser disponibilizado para a intermediação das vagas e, assim, ajudar os cidadãos que estão à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho.

Ele ressalta que, em muitas ocasiões, as vagas temporárias são, dependendo da situação até absorvidas pelo comércio após o período de aquecimento das vendas: “É uma boa oportunidade para quem quer ingressar no mercado de trabalho e ficar empregado ainda neste final de ano”, afirmou.

Se você é comerciante e vai abrir vagas temporárias pode entrar em contato com a Prefeitura de Ferraz no seguinte telefone: 4674-2478 ou pelo email: nathalia.emprego.agora@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br