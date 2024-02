Prefeitura de Ferraz faz seleção para 90 vagas; Caged registra crescimento de 261% de empregos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza na próxima sexta-feira (16), mais uma seleção do 'Emprego Agora', o balcão de empregos com 90 vagas para pelo menos cinco cargos diferentes. É a segunda oferta de vagas neste ano para quem está à procura de uma oportunidade de emprego. Com estas ações realizadas, a cidade registrou em 2023 um crescimento no saldo de vagas criadas no município de 261%, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. A cidade passou de 245 vagas em 2022 para um saldo de 886 oportunidades em 2023.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, o trabalho se dá graças às ações realizadas no município como o Feirão de Empregos realizado em maio do ano passado; o Feirão de Estágios; a Rodada de Negócios, entre outras atrações, para fomentar o desenvolvimento econômico do município.

Além disso, as próprias seleções criadas pela Prefeitura de Ferraz para triagem, seleção de vagas ofertadas no município e que já se tornaram tradicionais ajudam o empresário a escolher melhor e a qualificar o seu futuro empregado: "A nossa luta é fomentar o crescimento econômico e facilitar a vida de todos, tanto de quem oferece vaga como de quem as busca", explicou. Balke comemorou o número do Caged, que trouxe saldo positivo ao município.



E na próxima sexta-feira, dia 16, a partir das 9 horas da manhã haverá nova seleção para pelo menos 90 vagas de emprego. Os cargos com oportunidades são: 80 vagas de operador de teleatendimento - sendo 20 vagas para Pessoa Com Deficiência (PCD); 6 vagas para Operador de loja (ajudante geral), a partir de 16 anos; 1 vaga de desenhista técnico com Autocad para elaborar desenhos de equipamentos e 3 vagas de ajudante geral (serralheiro). Para saber mais a respeito das vagas procure a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis. O atendimento é das 8 às 17 horas e o telefone para mais informações é o 4674-7824.