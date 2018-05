Prefeitura de Ferraz garante 40% da frota de ônibus funcionando nesta sexta e sábado

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos divulgou nesta sexta-feira (25) que após negociações com a Radial Transportes, ao menos, 40% da frota dos ônibus municipais estarão funcionado hoje e sábado (26). A empresa concessionária do transporte público do município tinha comunicado à administração não ser possível a circulação de ônibus, devido a falta de combustível.

Visando suprir a necessidade dos ferrazenses, o titular da pasta de Transportes, Antônio Carlos Alves Correia, o Tonho, conversou com os representantes da Radial, onde ficou decidido que 40 a 50% da frota irá operar nesta sexta e sábado.

Vale ressaltar que a Radial Transportes continua estudando soluções para a falta de combustível que atinge a cidade e outras localidades de todo o país.

De acordo com o secretário, o objetivo foi não deixar os munícipes desamparados. “Diante de uma situação dessa, que não é fácil, nós tentamos agilizar a solução de alguma forma, e por enquanto conseguimos que pelo menos sexta e sábado a circulação de ônibus na cidade não seja interrompida. Buscar por este combinado também foi uma solicitação do prefeito Zé Biruta (José Carlos Fernandes Chacon)”, afirmou o titular.