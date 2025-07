Prefeitura de Ferraz lança primeira campanha da Autodeclaração

A Secretaria de Educação lançou nesta quinta-feira (10) a 1ª Campanha de Autodeclaração Étnico-racial de Ferraz de Vasconcelos. A abertura ocorreu na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Maria Andena Costa e contou com a participação de pais, alunos, professores e gestores da rede educacional.

Esta é uma campanha permanente no município e visa fortalecer o pertencimento cultural, desenvolver políticas públicas e aprimorar as relações étnico-raciais no ambiente escolar, contribuindo para uma educação inclusiva.

Lembrando que a autodeclaração na matrícula escolar é a declaração de raça ou cor que pode ser feita pelo aluno ou responsável se for menor de 16 anos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as categorias utilizadas são: branco, preto, pardo, amarelo e indígena.

Além da campanha de autodeclaração, outros projetos de valorização da identidade estão sendo realizados no município, como as formações dos povos indígenas e cultura afro-brasileira, que são destinadas a professores multiplicadores da rede municipal.

“A campanha começou e estamos felizes com a positividade com que os pais vêm recebendo a informação. Aqui no Maria Andena, 100% das crianças já estão com a sua autodeclaração concluída e isso é motivo de muito orgulho para nós e esperamos que todas as escolas da rede municipal consigam fazer o mesmo”, pontuou a secretária de Educação, Paula Trevizolli.