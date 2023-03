Prefeitura de Ferraz leva serviços de saúde para a Vila Cristina

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos levou, nesta terça-feira (14), vários serviços de saúde aos moradores da Vila Cristina, um dos mais bairros mais afetados pelas chuvas do município. A ação intitulada “+ Saúde no Seu Bairro” tem a expectativa de visitar 200 casas pelos agentes de saúde até sexta-feira (17).

Atendimentos como a aferição de pressão arterial, teste de glicemia, distribuição de hipoclorito de sódio, acolhimentos da enfermagem e de psicologia, além de atendimento médico estão sendo realizados no bairro, das 10 ao meio-dia.

Até sexta-feira, as equipes da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas percorrem todo o bairro.

A partir desta quarta-feira (15), mais um serviço se soma às ações realizadas: a vacinação contra três doenças: Tétano, Hepatites e Covid-19.

A etapa inicial do atendimento passa pelo acolhimento para entender as necessidades de cada morador, depois ele é encaminhado paras as mesas de atendimentos: mede a pressão arterial, faz o teste da glicemia, recebe orientações e dependendo de cada caso já passa no médico.

Casos que demandam a realização de exames ou tratamentos são enviados à Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila São Paulo, que é a unidade de referência para a população. A Secretaria de Saúde está dando prioridade no atendimento aos moradores da Vila Cristina.

Os agentes de saúde estão orientando os moradores de casa em casa levando informações sobre como evitar a Leptospirose, especialmente nas casas atingidas por alagamentos. Além disso, a ação educativa envolve ainda informações sobre a Dengue, Tétano e Meningite.

O “+ Saúde no Seu Bairro” envolveu a instalação de uma tenda para os atendimentos de saúde, enquanto os agentes percorriam as residências e chamavam a população para ser beneficiada.

Nesta terça-feira, as equipes começaram pela rua Vitória, altura do número 39, mas até o final desta semana outras ruas receberão as visitas com a intensificação dos trabalhos, como a Avenida dos Autonomistas e a rua Edwiges, entre outras.

Para o secretário de Saúde, Clécio Gonçalves, a ação da Prefeitura de Ferraz é de extrema importância por facilitar o acesso da população a serviços da saúde, tão essenciais hoje em dia e por levar informações à população num momento delicado: “Este é o olhar atento da Prefeitura de Ferraz aos moradores que mais precisam. Prontamente, as equipes da Saúde em parceria com a Secretaria de Favelas se mobilizaram para beneficiar os moradores com serviços, que eles precisariam se deslocar até o posto mais próximo. Estando no bairro facilitamos a vida dos moradores”, afirmou.