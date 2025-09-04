Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 04 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Prefeitura de Ferraz prepara terreno para Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis

Placa já está instalada e a empreiteira contratada está fazendo a limpeza da área para iniciar em breve a terraplenagem

04 setembro 2025 - 15h34Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz)

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou os serviços de construção do Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis para coleta seletiva. A placa já está instalada e a empreiteira contratada está fazendo a limpeza da área para iniciar em breve a terraplenagem na Avenida Luiz Antônio de Paiva, entre os bairros da Vila Jamil e o Jardim Ipanema, já na divisa com São Paulo.

O secretário de Obras, Eduardo Paiva, acompanhado do coordenador Wálter Iguchi realizaram a primeira vistoria do início dos serviços, na manhã desta quinta-feira (4): “Aqui é uma área de descarte irregular e deve transformar esta região com o galpão que será instalado aqui”, afirmou ele. A obra tem prazo de execução de um ano no terreno de 3.500 metros quadrados. A área construída será de 1.200 metros. Os recursos envolvidos são de mais de R$ 3,9 milhões com verba do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e contrapartida do município. A obra envolve também a abertura de um acesso para a chegada dos caminhões até o futuro galpão. O novo Centro de Triagem será de estrutura metálica e contará com salas administrativas, vestiários, além de dois pavimentos na parte da frente do prédio.

Todos os detalhes posteriores de como será a gestão do local serão definidos pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, que será a responsável pelo Centro de Triagem. Ferraz de Vasconcelos já conta com um ecoponto inaugurado no ano passado e que funciona na Avenida Tancredo de Almeida Neves, Jardim Triângulo, mas o local recebe apenas resíduos de materiais. Já o Centro de Triagem terá uma proposta também de fazer a separação dos materiais recebidos para a destinação correta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Saulo Souza homenageia GCMs de Poá e anuncia novos investimentos em segurança pública
Região

Saulo Souza homenageia GCMs de Poá e anuncia novos investimentos em segurança pública

Estudantes do Alto Tietê do Programa 'Prontos pro Mundo' são recebidos na Alesp
Região

Estudantes do Alto Tietê do Programa 'Prontos pro Mundo' são recebidos na Alesp

Hapvida está entre as melhores do Brasil em Compliance
Região

Hapvida está entre as melhores do Brasil em Compliance

Ferraz ganha destaque na etapa municipal do projeto MPT na escola
Região

Ferraz ganha destaque na etapa municipal do projeto MPT na escola

Condemat e Divisão de Proteção à Mulher discutem padronização das Salas DDM
Região

Condemat e Divisão de Proteção à Mulher discutem padronização das Salas DDM

Câmara de Mogi aprova atualização da lei sobre feiras livres
Região

Câmara de Mogi aprova atualização da lei sobre feiras livres