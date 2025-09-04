Prefeitura de Ferraz prepara terreno para Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou os serviços de construção do Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis para coleta seletiva. A placa já está instalada e a empreiteira contratada está fazendo a limpeza da área para iniciar em breve a terraplenagem na Avenida Luiz Antônio de Paiva, entre os bairros da Vila Jamil e o Jardim Ipanema, já na divisa com São Paulo.

O secretário de Obras, Eduardo Paiva, acompanhado do coordenador Wálter Iguchi realizaram a primeira vistoria do início dos serviços, na manhã desta quinta-feira (4): “Aqui é uma área de descarte irregular e deve transformar esta região com o galpão que será instalado aqui”, afirmou ele. A obra tem prazo de execução de um ano no terreno de 3.500 metros quadrados. A área construída será de 1.200 metros. Os recursos envolvidos são de mais de R$ 3,9 milhões com verba do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e contrapartida do município. A obra envolve também a abertura de um acesso para a chegada dos caminhões até o futuro galpão. O novo Centro de Triagem será de estrutura metálica e contará com salas administrativas, vestiários, além de dois pavimentos na parte da frente do prédio.

Todos os detalhes posteriores de como será a gestão do local serão definidos pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, que será a responsável pelo Centro de Triagem. Ferraz de Vasconcelos já conta com um ecoponto inaugurado no ano passado e que funciona na Avenida Tancredo de Almeida Neves, Jardim Triângulo, mas o local recebe apenas resíduos de materiais. Já o Centro de Triagem terá uma proposta também de fazer a separação dos materiais recebidos para a destinação correta.