Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 24 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Prefeitura de Ferraz promove roda de conversa sobre prevenção e saúde no CRAS Bela Vista

Encontro reuniu famílias para discutir gravidez na adolescência, ISTs e tuberculose, com foco na prevenção e no acesso à rede municipal de saúde

24 fevereiro 2026 - 14h44Por De Ferraz
Encontro reuniu famílias para discutir gravidez na adolescência, ISTs e tuberculose, com foco na prevenção e no acesso à rede municipal de saúdeEncontro reuniu famílias para discutir gravidez na adolescência, ISTs e tuberculose, com foco na prevenção e no acesso à rede municipal de saúde - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

Nesta terça-feira (24), no período da manhã, a Secretaria de Assistência Social promoveu, em parceria com o Serviço de Atendimento Especializado da Saúde (SAE), uma roda de conversa com as famílias atendidas e participantes dos grupos do CRAS sobre temas importantes para a saúde e o bem-estar da comunidade.

A ação ocorreu no CRAS Bela Vista, localizado na Rua Clóvis Beviláqua, 331, Jardim Vista Alegre, e reuniu moradores para dialogar sobre gravidez na adolescência, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e doenças crônicas, como a tuberculose. O foco foi a prevenção, o tratamento e o acesso à rede municipal de saúde.

A equipe do SAE conduziu a roda de conversa, oferecendo uma visão geral dos temas abordados e esclarecendo dúvidas dos participantes, fortalecendo a importância da informação como ferramenta de cuidado e prevenção.

Além do momento de diálogo, foi preparado um espaço de prevenção na entrada da unidade, com a distribuição de materiais informativos e preservativos. Também foram disponibilizadas orientações sobre a realização de teste rápido, com possibilidade de oferta do exame no próprio dia, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.

De acordo com a coordenadora do CRAS Bela Vista, Rosana, a iniciativa reforça o compromisso do município com a promoção da saúde e da cidadania. “Acreditamos que levar informação de forma acessível às famílias é fundamental. Quando unimos assistência social e saúde, fortalecemos a rede de proteção e garantimos que a população saiba onde buscar apoio, prevenção e tratamento”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Controladoria de Ferraz faz 3ª visita, desta vez em Arujá para buscar integração
Região

Controladoria de Ferraz faz 3ª visita, desta vez em Arujá para buscar integração

Ferraz realiza Assembleia para definir regras da eleição do Conselho Municipal de Habitação
Região

Ferraz realiza Assembleia para definir regras da eleição do Conselho Municipal de Habitação

Educação de Ferraz garante uma merenda nutritiva aos 19 mil alunos matriculados na rede
Região

Educação de Ferraz garante uma merenda nutritiva aos 19 mil alunos matriculados na rede

Rede de Saúde Mental promove bloquinho de Carnaval inclusivo em Ferraz
Região

Rede de Saúde Mental promove bloquinho de Carnaval inclusivo em Ferraz

Sessão Solene concede Colar de Honra ao Mérito Legislativo a Valdemar Costa Neto
Geral

Sessão Solene concede Colar de Honra ao Mérito Legislativo a Valdemar Costa Neto

Poá terá II Corrida de Aniversário em comemoração aos 77 anos da cidade
Região

Poá terá II Corrida de Aniversário em comemoração aos 77 anos da cidade