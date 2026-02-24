Prefeitura de Ferraz promove roda de conversa sobre prevenção e saúde no CRAS Bela Vista

Nesta terça-feira (24), no período da manhã, a Secretaria de Assistência Social promoveu, em parceria com o Serviço de Atendimento Especializado da Saúde (SAE), uma roda de conversa com as famílias atendidas e participantes dos grupos do CRAS sobre temas importantes para a saúde e o bem-estar da comunidade.



A ação ocorreu no CRAS Bela Vista, localizado na Rua Clóvis Beviláqua, 331, Jardim Vista Alegre, e reuniu moradores para dialogar sobre gravidez na adolescência, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e doenças crônicas, como a tuberculose. O foco foi a prevenção, o tratamento e o acesso à rede municipal de saúde.



A equipe do SAE conduziu a roda de conversa, oferecendo uma visão geral dos temas abordados e esclarecendo dúvidas dos participantes, fortalecendo a importância da informação como ferramenta de cuidado e prevenção.



Além do momento de diálogo, foi preparado um espaço de prevenção na entrada da unidade, com a distribuição de materiais informativos e preservativos. Também foram disponibilizadas orientações sobre a realização de teste rápido, com possibilidade de oferta do exame no próprio dia, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.



De acordo com a coordenadora do CRAS Bela Vista, Rosana, a iniciativa reforça o compromisso do município com a promoção da saúde e da cidadania. “Acreditamos que levar informação de forma acessível às famílias é fundamental. Quando unimos assistência social e saúde, fortalecemos a rede de proteção e garantimos que a população saiba onde buscar apoio, prevenção e tratamento”, destacou.