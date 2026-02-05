Prefeitura de Ferraz realiza 1ª edição do Projeto "Me Leva Pra Casa" com feira de adoção responsável

Neste sábado (07), das 10h às 13h, no Calçadão da XV de Novembro, ocorrerá a 1ª edição de 2026 do Projeto "Me Leva Pra Casa", uma feira de adoção responsável de animais filhotes. A iniciativa faz parte das ações do município voltadas ao cuidado e à proteção animal e abre para a população a chance de adotar cães e gatos resgatados.



O projeto foi criado para dar destino seguro a filhotes que ficaram sem lar. As feiras acontecem de forma periódica, principalmente quando surgem casos emergenciais, sempre em parceria com protetores independentes que acolhem esses animais em lares temporários.



Os pets disponíveis não vêm de canil. Eles passam por atendimento veterinário gratuito e por um check-up completo antes de serem levados para a feira, garantindo que estejam bem para adoção. No próprio evento, o animal já pode ser adotado e entregue com o relatório veterinário. Quando atingir a idade adequada, o adotante é chamado para realizar a castração pelo programa gratuito da Prefeitura da cidade.



"Para adotar, é preciso ter mais de 18 anos, levar RG e comprovante de residência, morar em imóvel próprio, neste primeiro momento não será permitida adoção para quem vive de aluguel, e assinar o termo de adoção responsável na hora da adoção", ressalta o Gerente de Proteção Animal da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, Marcos Marcelino Rodrigues.



A equipe técnica estará no local para conversar com os interessados, explicar os cuidados necessários e tirar dúvidas. Quem atender aos critérios já pode concluir a adoção ali mesmo e levar o filhote para casa com a documentação e as orientações em mãos.