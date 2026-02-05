Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 05 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Prefeitura de Ferraz realiza 1ª edição do Projeto "Me Leva Pra Casa" com feira de adoção responsável

Evento no Calçadão da XV de Novembro vai disponibilizar filhotes de cães e gatos com avaliação veterinária e processo de adoção responsável

05 fevereiro 2026 - 14h30Por De Ferraz
- (Foto: Arquivo / Secom FV)

Neste sábado (07), das 10h às 13h, no Calçadão da XV de Novembro, ocorrerá a 1ª edição de 2026 do Projeto "Me Leva Pra Casa", uma feira de adoção responsável de animais filhotes. A iniciativa faz parte das ações do município voltadas ao cuidado e à proteção animal e abre para a população a chance de adotar cães e gatos resgatados.

O projeto foi criado para dar destino seguro a filhotes que ficaram sem lar. As feiras acontecem de forma periódica, principalmente quando surgem casos emergenciais, sempre em parceria com protetores independentes que acolhem esses animais em lares temporários.

Os pets disponíveis não vêm de canil. Eles passam por atendimento veterinário gratuito e por um check-up completo antes de serem levados para a feira, garantindo que estejam bem para adoção. No próprio evento, o animal já pode ser adotado e entregue com o relatório veterinário. Quando atingir a idade adequada, o adotante é chamado para realizar a castração pelo programa gratuito da Prefeitura da cidade.

"Para adotar, é preciso ter mais de 18 anos, levar RG e comprovante de residência, morar em imóvel próprio, neste primeiro momento não será permitida adoção para quem vive de aluguel, e assinar o termo de adoção responsável na hora da adoção", ressalta o Gerente de Proteção Animal da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, Marcos Marcelino Rodrigues.

A equipe técnica estará no local para conversar com os interessados, explicar os cuidados necessários e tirar dúvidas. Quem atender aos critérios já pode concluir a adoção ali mesmo e levar o filhote para casa com a documentação e as orientações em mãos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Condemat+ apresenta demandas ao Governo Federal para fortalecer políticas públicas regionais
Região

Condemat+ apresenta demandas ao Governo Federal para fortalecer políticas públicas regionais

Ferraz promove ações de conscientização sobre o Alzheimer durante o Fevereiro Roxo
Saúde

Ferraz promove ações de conscientização sobre o Alzheimer durante o Fevereiro Roxo

Arujá desenvolve ações preventivas e supera período crítico de chuvas
Combate às enchentes

Arujá desenvolve ações preventivas e supera período crítico de chuvas

Fiscalização da Prefeitura fecha e multa fábrica de pães por irregularidades
Mogi

Fiscalização da Prefeitura fecha e multa fábrica de pães por irregularidades

Poá intensifica vacinação contra sarampo e febre amarela com Dia D neste sábado
Região

Poá intensifica vacinação contra sarampo e febre amarela com Dia D neste sábado

Ferraz reúne cerca de 1,9 mil profissionais para acolhimento antes do início das aulas
Região

Ferraz reúne cerca de 1,9 mil profissionais para acolhimento antes do início das aulas