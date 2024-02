Prefeitura de Ferraz usará drone no combate ao mosquito da dengue

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos e a Guarda Civil Municipal (GCM) vão se unir para uma operação integrada no combate ao mosquito da dengue. A ação está prevista para este sábado (24/02).

O reforço virá com um drone da GCM que fará um mapeamento aéreo de possíveis criadouros do mosquito, inicialmente em três bairros: Vila Jamil, Vila Santo Antônio e o Jardim Rosana, locais com maior número de notificações de casos no município.

A operação começa, a partir das 9h30 e será concentrada nas imediações da UBS da Vila Jamil, sobrevoando Vila Santo Antônio e terminando no Jardim Rosana. O objetivo é verificar caixas d’águas destampadas, lajes com acúmulo de água, casas abandonadas com materiais que possam servir como criadouros, piscinas abandonadas, entre outras situações.

É a primeira vez, que a Vigilância Epidemiológica soma forças à GCM para uma ação mais efetiva com drone.

O coordenador da Divisão de Controle de Zoonoses, Jean Carlos Brito da Silva, informou que o mapeamento aéreo servirá para que posteriormente a equipe da Saúde deixe notificações no imóvel para resolver o problema constatado. Para o comandante da GCM de Ferraz, Cléverson Ramos, agentes da GCM ficarão à disposição da Saúde para esta ação, especialmente em locais de difícil acesso.

É mais uma ação para reforçar as já realizadas no município com a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACEs) que estão visitando as casas em todo o município para levar dicas de orientação, prevenção e combate ao mosquito, inclusive com orientações de como agir para evitar que o quintal se torne possível criadouro do mosquito. Além disso, foi criado o ‘Zap da Dengue’ para denunciar possíveis casos pelo número (11) 4674-3458, canal oficial da Prefeitura de Ferraz para receber denúncias e dúvidas e só recebe mensagens de texto e fotos.