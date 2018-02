Prefeitura de Itaquá promove Baile de Carnaval para Melhor Idade no dia 23

Marchinhas, confetes, serpentinas e muita alegria. Este deverá ser o cenário do Baile de Carnaval voltado para a Melhor Idade de Itaquá, que será realizado no dia 23, a partir das 14 horas, no Centro Esportivo Municipal de Itaquaquecetuba (Cemi).

Este será mais um dos eventos feitos em prol deste grupo atendido pela municipalidade com diversas atividades, incluindo acompanhamento médico, exercícios físicos, entre outras ações propostas a eles.

A secretária de Desenvolvimento Social, Joerly Nakashima, a dona Jô, já está com a presença confirmada para o baile, juntamente com seu esposo, o prefeito Dr. Mamoru Nakashima. A primeira dama enfatizou a importância em proporcionar amplas atividades para a Melhor Idade, que segundo ela, são extremamente participativos. “Eles são muito ativos e aguardam ansiosos por eventos como este. Nosso foco é melhorar continuamente o serviço oferecido, sempre com carinho e dedicação”, disse.

Na ocasião, a coordenação de Centro de Convivência da Melhor Idade de Itaquaquecetuba (CCMII) fará ainda uma celebração em homenagem aos aniversariantes do mês, pois como de costume é feito toda a última sexta-feira do mês para os idosos. Um concurso para eleger a melhor fantasia também fará parte da festividade.

O Centro Esportivo Municipal de Itaquaquecetuba (Cemi), local em que acontecerá a folia para a Melhor Idade, fica na Rua Manoel Garcia, 160, Centro. A entrada é gratuita.

EVENTOS REALIZADOS

A Prefeitura também promoveu uma animada atividade alusiva ao Carnaval para os usuários do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Morro Branco, na semana passada, nos dias 8 e 9. Pouco mais de 100 pessoas, entre crianças e idosos participaram do evento.

De acordo com a coordenação do Cras, o evento foi um Baile de Máscaras, que iniciou com antecedência com a confecção dos artefatos pelos munícipes atendidos pelo Centro de Referência. O objetivo da atividade foi o de trabalhar o fortalecimento de vínculos.

O baile de máscaras para cerca de 50 crianças aconteceu na última quinta-feira (8), e o voltado aos idosos foi na manhã da sexta-feira (9), e contou com aproximadamente 60 pessoas. Ao som de alegres músicas típicas deste período do ano, as famosas ‘marchinhas’ todos confraternizaram.