Prefeitura de Mogi abre concurso público para diversos cargos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes abriu concurso público para 31 vagas em 23 cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 1.825,66 a R$ 7.397,74. As inscrições serão abertas às 10h do dia 5 de fevereiro, e serão feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela organização e seleção. O prazo terminará em 11 de março, às 23h59 (sempre no horário de Brasília). A maioria das vagas é para as áreas de educação (14) e saúde (10).

Os cargos de nível fundamental são para auxiliar de desenvolvimento da Educação, carpinteiro, eletricista e pintor. As oportunidades que exigem ensino médio são agente de Defesa Civil, encarregado de setor de Defesa Civil (cadastro reserva) e técnico em enfermagem.

As funções de nível superior são as de administrador hospitalar (cadastro reserva), agente social (cadastro reserva), assistente social, contador, economista, enfermeiro, enfermeiro do trabalho, enfermeiro obstetra, médico ginecologista, médico pediatra, médico veterinário (cadastro reserva), orientador de informática, pedagogo, psicólogo, psicopedagogo e terapeuta ocupacional (cadastro reserva).

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito na rede bancária. O valor varia de acordo com a escolaridade exigida para o cargo: R$ 38 (Ensino Fundamental), R$ 50 (Ensino Médio) e R$ 75 (Ensino Superior).

A prova objetiva será no dia 14 de abril, com 3 horas de duração e composta de questões de múltipla escolha. Para alguns cargos, haverá também prova prática, ou de aptidão física, ou de títulos.

A nomeação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as necessidades da Prefeitura das Cruzes. Os aprovados serão regidos pelo Estatuto do Servidor Público (Lei Complementar Municipal nº 82/11).

O edital completo contendo todas as informações, como pré-requisitos, documentos exigidos e demais etapas do concurso ficará afixado no quadro de editais, no térreo do prédio sede da Prefeitura, e disponibilizados neste site (na aba Transparência e na seção Concursos Públicos) e também na página da Vunesp.