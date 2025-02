Prefeitura de Mogi abre inscrições para oficinas culturais na Casa do Hip Hop

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abre nesta terça-feira (25), as inscrições gratuitas para mais de 250 vagas das Oficinas na Casa do Hip Hop. As vagas, serão divididas entre aulas de breaking, danças urbanas, flashback danças sociais, DJ, MC e graffiti, para crianças, jovens e adultos. As inscrições podem ser feitas de maneira on-line, pelo link a seguir, até o dia 12 de março ou enquanto restarem vagas.

Ao todo, serão oferecidas 11 turmas, destas, duas de breaking, cinco de danças urbanas, e uma de flashback danças sociais, DJ, MC e graffiti. As aulas gratuitas são destinadas para todos os públicos, desde crianças com idade a partir dos 6 anos até adultos, com um encontro semanal de terça a sábado.

A seleção dos alunos será por ordem de inscrição – com isso, quem se inscrever antes tem mais chances de participar. O início das aulas está previsto para a partir de 18 de março, com nove meses de duração.

A Casa do Hip Hop fica na rua Cel. Cardoso de Siqueira, 48, no Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações podem ser obtidas no site da Cultura, no e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br ou então no telefone (11) 4798-6900.

A Secretaria também atende presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Serviço

(Programação sujeita a alterações)

Oficinas Culturais na Casa do Hip Hop

Local: Casa do Hip Hop (R. Cel. Cardoso de Siqueira, 48 - Centro)

Inscrições podem ser realizadas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoBE3UX4RHLfgveW1BpkETzOC8enCG66o8XHls39jPY3CMJQ/viewform?usp=dialog

Início das aulas a partir de 18 de março

Breaking | de 12 a 18 anos | Quarta-feira, das 19h às 21h | 25 vagas

Breaking | de 12 a 17 anos | Sábado, das 11h às 13h | 25 vagas

Danças Urbanas | a partir de 16 anos | Terça-feira, das 16h às 18h | 25 vagas

Danças Urbanas | a partir de 16 anos | Terça-feira, das 18h às 20h | 25 vagas

Danças Urbanas | de 12 a 18 anos | Quarta-feira, das 16h30 às 18h30 | 25 vagas

Danças Urbanas | de 6 a 11 anos | Sábado, das 9h às 11h | 25 vagas

Danças Urbanas | de 6 a 11 anos | Sábado, das 14h às 16h | 25 vagas

Flashback Danças Sociais | a partir de 16 anos | Terça-feira, das 20h às 22h | 25 vagas

DJ | a partir de 16 anos | Quinta-feira, das 18h às 20h | 15 vagas

MC rap/rimas | a partir de 16 anos | Quinta-feira, das 20h às 22h | 15 vagas

Graffiti | a partir de 16 anos | Quarta-feira, das 18h30 às 20h30 | 20 vagas