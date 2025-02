Prefeitura de Mogi e Sincomércio reafirmam parceria para atuação junto a comerciantes

O secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito, se reuniu na manhã desta quinta-feira (27/02) com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes (Sincomércio), Valterli Martinez. O encontro faz parte de uma série de reuniões que estão sendo realizadas entre a administração municipal e os comerciantes da cidade para discutir a orientação e aplicação da Lei Mogi Mais Viva e melhorias para a segurança do setor. O Sincomércio será parceiro da Prefeitura no trabalho de reorganização das regiões comerciais da cidade.

“Foi um diálogo bastante produtivo com o Sincomércio, em que pudemos esclarecer dúvidas sobre o trabalho de orientação e conscientização da Lei Mogi Mais Viva que está sendo realizado pela Prefeitura, além da aplicação da legislação. Também discutimos ações para melhoria da segurança dos estabelecimentos e nas áreas comerciais, o que tem impacto direto nas atividades. O Sincomércio será um grande parceiro nestes trabalhos”, explicou Ito.

Na última quarta-feira (26/02), o secretário já havia se reunido com representantes da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. O setor de supermercados e os empreendedores de rua também tiveram encontros.

“O diálogo e a transparência são diretrizes da administração municipal e este trabalho que está sendo realizado com o comércio é importante para que a orientação chegue a todos os comerciantes e tenhamos uma cidade mais organizada, valorizando a segurança e a qualidade de vida da população”, disse Ito.

Equipes do Departamento de Fiscalização de Posturas estão nas ruas orientando e conscientizando os comerciantes sobre as determinações da Lei Mogi Mais Viva. Criada em 2009, a legislação tem o objetivo de ordenar o espaço urbano da cidade, criando regras para a prática da publicidade em Mogi das Cruzes.

Durante a reunião com o Sincomércio, também foram discutidas questões ligadas à segurança pública na região central e nas áreas de comércio nos bairros. O objetivo é criar um ambiente mais seguro e agradável para os consumidores e para trabalho dos lojistas.

A Guarda Civil Municipal, em conjunto com a Polícia Militar, vem intensificando o trabalho de rondas ostensivas nas regiões com forte presença do comércio. A cidade também conta com o monitoramento por câmeras, que é feito pelo Centro de Operações Integradas (COI). As imagens registradas são utilizadas tanto no atendimento de ocorrências, quando há flagrante, quanto na investigação pela Polícia Civil.