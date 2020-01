Prefeitura de Mogi entra em alerta por causa da chuva

Mogi das Cruzes está em estado de alerta. A forte chuva que caiu na região causou prejuízos em diferentes pontos da cidade. A Secretaria de Segurança informou que diversos pontos de alagamento na Região Central, Parque Monte Líbano, Mogi Moderno, Socorro, Mogilar, Vila Natal, Vila Industrial e Cezar de Souza. A Via Perimetral também registrou pontos de alagamento, localizados entre a região da Ponte Grande e da Volta Fria. A passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu também registrou acúmulo de água. O trânsito na região central também foi prejudicado devido à queda de energia elétrica, que interrompeu o funcionamento de diversos semáforos.

O plano de contingenciamento da Operação Verão foi acionado de imediato, com a participação de diversas secretarias e órgãos, para o monitoramento da situação na cidade. O prefeito Marcus Melo acompanhou pessoalmente o trabalho, na Sala de Situação da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp).

Com a diminuição do volume de chuvas, equipes de manutenção da Prefeitura de Mogi das Cruzes passaram a trabalhar no atendimento a necessidades de manutenção dos locais atingidos.

A partida entre Juventus e Real-DF, pela Copa São Paulo de Juniores, precisou ser interrompida devido à chuva.

Também devido à forte chuva, o serviço de atendimento telefônico do Semae, pelo número 115, está inoperante e, até o momento, sem previsão de retorno. A Estação de Tratamento de Água (ETA) Leste, que abastece os distritos de Cezar de Souza e Sabaúna, além da região do Rodeio, está paralisada por falta de energia. A concessionária já foi acionada, mas está com dificuldades de chegar ao local devido ao trânsito e pontos de alagamento. Com a unidade parada, o abastecimento foi interrompido, devendo ser retomado após o retorno da energia.