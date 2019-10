Prefeitura de Mogi inicia abertura de canteiro na avenida Francisco Rodrigues Filho

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou nesta quarta-feira (9) os serviços para abertura do canteiro da avenida Francisco Rodrigues Filho, na altura da avenida Antonio de Almeida, na Vila Nova Mogilar. A intervenção criará um novo acesso para os motoristas que desejam seguir em direção ao distrito de Cezar de Souza, desafogando a rotatória da praça Kazuo Kimura.

Nesta quarta-feira, foram realizadas ações preparatórias no local, com cortes no canteiro. A retirada do material e os serviços de pavimentação serão feitos nesta quinta-feira (10). Com isso, a avenida Francisco Rodrigues Filho terá as faixas da esquerda das duas pistas interditadas das 13h às 17h. Neste período, a orientação é que os motoristas deem preferência para transitar pelas avenidas João XXIII e Pedro Romero.

A previsão da Secretaria Municipal de Transportes é que o novo acesso passe a operar nesta segunda-feira (14).

“A abertura do canteiro central criará uma nova opção para os motoristas que chegam à cidade ou que estão na região do Mogilar e desejam ir a Cezar de Souza, Botujuru ou Sabaúna. Com isso, os estudos realizados mostram um impacto positivo na rotatória, com diminuição prevista para o trânsito de aproximação pela avenida Yoshiteru Onishi e, até mesmo, da avenida Francisco Rodrigues Filho, próximo ao Terminal Rodoviário”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O secretário lembrou ainda que a implantação do semáforo no cruzamento também já foi iniciada no último final de semana e deverá ser finalizada na sexta-feira (11/10). Além disso, será implantada sinalização na região, informando sobre a nova opção.

“Teremos novas rotas que poderão ser utilizadas pelos motoristas. Uma delas, por exemplo, atende quem está na rua Carlos Barattino, nas proximidades da Fatec, e poderá utilizar a avenida Prefeito Waldemar Costa Filho para acessar a avenida Antonio de Almeida e, com isso, chegar a Cezar de Souza, evitando passar pela rotatória”, lembrou José Luiz.

Outra ação prevista para a região é o recapeamento da avenida Antonio de Almeida. O trabalho está inserido na fase 2 do programa Asfalto Melhor, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, e irá melhorar as condições de tráfego na região.