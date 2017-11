Prefeitura de Mogi orienta população sobre febre amarela

O Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses da Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou nesta semana uma ação de orientação aos moradores que vivem no limite do município com Santa Isabel. No último domingo (5) foi encontrado um macaco morto em uma Estrada de Santa Isabel e as autoridades investigam febre amarela.

Para alertar e informar sobre o problema, estão sendo distribuídos panfletos alertando sobre a importância de acionar uma equipe técnica caso sejam encontrados macacos mortos ou doentes naquela região. “Quem encontrar um animal morto ou doente deve informar o mais rápido possível porque isso irá ajudar a identificar se existe realmente a presença do vírus da febre amarela na região”, explica o veterinário do Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses, Jefferson Renan de Araújo Leite.

Ele lembra que os macacos também são vítimas da febre amarela, não transmitindo a doença para os seres humanos, mas servem como alerta para a presença do vírus. Nas últimas semanas, a morte de macacos no Estado de São Paulo, especialmente na Capital, o que indica a presença do mosquito que transmite a doença, ampliou a necessidade de ações preventivas e informativas em diversas regiões.

Em Mogi das Cruzes, o trabalho ganhou reforço com visitas programadas para todos os bairros que fazem divisa com os municípios de Santa Isabel e Arujá. Na sequencia, a ação será ampliada para outras regiões de mata como Taiaçupeba, Quatinga e Sabaúna, entre outras.

Em qualquer parte da cidade, a orientação é a mesma: ao encontrar um macaco morto ou doente, o cidadão deve acionar imediatamente uma equipe técnica. De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, basta ligar para o Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses no telefone 4794-4343 e, após as 17 horas e nos finais de semana e feriados, o número é 153.

Doença

A febre amarela é uma doença infecciosa aguda causada por picada de mosquitos infectados com o vírus. A febre amarela não é contagiosa e não pode ser transmitida de pessoa para pessoa e nem de macaco para seres humanos.

Na prática, o vírus da febre amarela possui dois ciclos básicos: urbano e silvestre. No silvestre, a transmissão envolve principalmente os macacos e algumas espécies de mosquitos transmissores. Em área urbana, as principais medidas de prevenção para humanos recomendadas pelo Ministério da Saúde incluem a vacinação de pessoas que vivem ou pretendem viajar para áreas de risco e o controle da proliferação dos mosquitos vetores, como o Aedes aegypti.

A vacina está disponível para quem irá se deslocar para áreas de risco e a imunização deve ser feita com pelo menos 10 dias de antecedência para garantir a proteção. Mogi das Cruzes não tem registros de febre amarela e nem está localizada em região endêmica. Quem precisa da dose deve procurar um dos locais indicados munido da caderneta de vacinação e informações sobre a viagem.

A vacina é contraindicada para crianças menores de nove meses, gestantes, mulheres amamentando até o sexto mês de vida do bebê e imunodeprimidos (pessoas com câncer, HIV ou em tratamento imunossupressores). Idosos a partir dos 60 anos devem passar por uma avaliação médica e, caso a vacinação seja indicada, o médico deverá emitir uma receita com a prescrição a ser apresentada na unidade de saúde.

Dias e locais da vacinação contra febre amarela:

Segunda-feira: 8 às 16 horas

UBS Ponte Grande - Tel.: 4790-1412

Rua Av. Lothar Waldemar Hoehne, 70

Terça-feira: 8 às 16 horas

UBS Jardim Camila - Tel.: 4796 -3578

Av. Presidente Getúlio Vargas, 999

Quarta-feira: 8 às 16 horas

PA Jundiapeba - Tel.: 4727- 3217

Rua Vereador Nito Sona, 1.745

Quinta-feira: 8 às 16 horas

UBS Alto Ipiranga - Tel.: 4735-1314

Rua Capitão Joaquim Mello Freire, nº 700

Sexta-feira: 8 às 16 horas

UBS Vila Suíssa - Tel.: 4761- 6678

Av. Ricieri José Marcatto, 310