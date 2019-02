Prefeitura de Mogi prorroga plantão de atendimento do IPTU até dia 15

A Prefeitura de Mogi das Cruzes prorrogará até 15 de fevereiro o plantão de atendimento aos contribuintes que tiverem dúvidas sobre a cobrança do IPTU 2019.

O horário é das 8 às 18 horas, nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão e no plantão fiscal do prédio da Prefeitura, de segunda a sexta-feira. Nesses dias, não haverá cobrança de taxa de protocolo para pedidos de revisão de valores.

A data de vencimento da primeira parcela e da parcela única foi adiada também para o dia 15, sem encargos ao cidadão. Para o pagamento, o contribuinte pode utilizar o mesmo carnê ou retirar a segunda via – que está disponível neste site (link). É necessário digitar o número da inscrição do imóvel, que consta do carnê de anos anteriores, e o CPF/CNPJ.

Quem estava em dia com o imposto até 1º de novembro de 2018 tem 5% de desconto. Além disso, o contribuinte que optar pelo pagamento à vista tem direito a mais 5%, totalizando um abatimento de 10%.As datas das outras nove parcelas estão mantidas: dias 8, 9 e 10 de cada mês. Se em algum mês a data de vencimento for um feriado ou fim de semana, automaticamente é prorrogada para o primeiro dia útil seguinte.

O pagamento do tributo poderá ser feito nos seguintes bancos conveniados: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Mercantil do Brasil e Bradesco, além das casas lotéricas.

Mais informações sobre o IPTU nas páginas Perguntas Frequentes – IPTU (link) e IPTU 2019 (link).

Também pelo telefone 4798-5050.