Prefeitura de Mogi realiza mutirão de limpeza e revitalização do Distrito de Sabaúna

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria atuaram ao longo do último final de semana e feriado, executando trabalhos de manutenção em diversos pontos da cidade. Os serviços compreenderam frentes de limpeza pública, manutenção no asfalto e iluminação pública. Somente da Operação Tapa-Buraco, foram 261 pontos atendidos, sendo 193 na Vila Brasileira e 68 na Vila Jundiaí.

A região de Sabaúna foi um dos locais atendidos, com serviços de roçada e capinação, tanto na área central do distrito como na Avenida Romilda Pecorari Nor, conhecida como Estrada Velha de Sabaúna. Também foram contemplados com trabalhos de limpeza pública a área central do município, o Centro Cívico, Jardim Santa Tereza, Jardim Camila e trechos da Via Perimetral. Todo o Distrito recebe nos últimos dias um grande mutirão de obras e serviços, garantindo espaços públicos revitalizados, organizados e acessíveis para a população. As intervenções nesta região estão em fase final.

As equipes responsáveis pela limpeza de córregos iniciaram trabalhos no Córrego dos Corvos, no Jardim São Pedro. Já as equipes responsáveis pela iluminação pública cuidaram de trocas de lâmpadas e serviços de manutenção nos principais acessos à Sabaúna e também na Praça Jesuíno Franco, no mesmo distrito.

Os trabalhos seguiram uma programação prévia, conforme demandas registradas pela população via Ouvidoria, porém sempre que necessário as equipes atuam de forma imediata em pontos críticos e situações emergenciais.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria segue atuando diariamente na manutenção e zeladoria da cidade. As demandas por serviços devem ser registradas pela Ouvidoria, no telefone 156.