Prefeitura de Mogi recebe altar em homenagem à Santana, padroeira da cidade

O piso térreo do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes recebeu o altar em homenagem à Santana, padroeira da cidade. A solenidade antecede a abertura da Festa de Santana, que é uma das mais tradicionais celebrações religiosas do município e neste ano vai se estender de 17 a 26 de julho.

O prefeito Marcus Melo participou da cerimônia e falou sobre a importância de preservar as tradições. “Fico muito feliz por morar em uma cidade que valoriza e preserva suas tradições. Isso simboliza o reconhecimento que o mogiano tem com sua própria história. Aproveito para desejar aos festeiros, capitães de mastro, devotos e todos envolvidos uma excelente festa e também para pedir que Santana continue nos iluminando e nos abençoando na nossa missão de administrar Mogi das Cruzes”, destacou o chefe do Executivo.

O pároco da Catedral de Santana, padre Claudio Delfino, fez a leitura de um trecho da Bíblia e também falou sobre a característica do povo mogiano, de resguardar suas tradições. “É muito gratificante ter uma cidade tão antiga e ao mesmo tempo tão viva em suas tradições”, falou, antes de proceder com a bênção ao altar.

O festeiro de 2018, Wilson Godoy Toledo, discursou ao lado da festeira, Silvania Aparecida Ruiz e falou sobre a grande dedicação que ele e todos os envolvidos estão desprendendo para garantir a realização de mais uma edição de sucesso da Festa de Santana.

A cerimônia também contou com a participação dos capitães de mastro deste ano, Walter Zago Ujvari e Mariay Vicco de Oliveira Ujvari, de diversos secretários municipais, vereadores, devotos e o público de uma forma geral.

A Festa de Santana será aberta na próxima terça-feira (17) e terá missas todos os dias, às 19 horas, na Catedral Diocesana. Na abertura quem comandará o ato litúrgico é o bispo Dom Pedro Luiz Stringhini. Já nos próximos dias, diversos padres convidados assumirão a incumbência.

Celebrarão as missas os padres Antonio Carlos Fernandes (Paróquia Cristo Rei), Thiago Cosmo da Silva, Leandro Machado Silvestre (Paróquia Santos Apóstolos – Itaquaquecetuba), Antônio Robson Gonçalves (Paróquia Nossa Senhora de Fátima), Leonardo Felix dos Santos (Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Itaquaquecetuba), Alessandro Campos, Lauro Donizeti Conceição (vigário da Catedral de Santana) e Dom Odilo Pedro Scherer (cardeal arcebispo de São Paulo).

A cerimônia de abertura está marcada para as 18h30 e será iniciada com o tradicional hasteamento do mastro.

Juntamente a festa será montada diariamente uma quermesse na praça Coronel Almeida, que funcionará das 18h30 às 22h30, com diversas opções gastronômicas, entre doces, salgados e bebidas típicas.

No dia 26 de julho, que é efetivamente Dia de Santana e feriado municipal, acontecerá o encerramento da festividade, com a tradicional procissão que percorre ruas da área central a partir das 16 horas e depois retorna à Catedral, para a última missa.

As celebrações deste ano serão transmitidas ao vivo pelo Youtube, pelo canal Igreja na Mídia. Mais informações sobre a festa podem ser obtidas no telefone 2312-6007.