Prefeitura de Poá e Exército higienizam nesta sexta-feira ruas contra o Covid-19

A Prefeitura de Poá e o Exército, por intermédio do 2º Batalhão de Polícia do Exército - Osasco, realizarão na madrugada desta sexta-feira (8), a higienização de vias e espaços públicos da cidade, uma medida de combate ao novo coronavírus e que segue orientação do Ministério da Saúde.

Segundo o prefeito Gian Lopes, uma reunião, com a participação de vereadores e secretários municipais e representantes do 2º Batalhão de Polícia do Exército – Osasco, definiu as ações a serem desenvolvidas na cidade. “Nós estamos somando esforços para combater e evitar a circulação do vírus no município e também contamos com a colaboração da população neste sentindo. Já agradeço a parceria e disponibilidade do 2º Batalhão de Polícia do Exército”, disse o prefeito Gian Lopes.

De acordo com o capitão Nero, 25 homens do 2º BPE, acompanhados pela equipe da prefeitura, realizarão a higienização de pontos na região central, principalmente nas proximidades da estação de trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e no Terminal do Kemel.

O tenente Rodrigues acrescentou que a parceria entre 2º BPE e Prefeitura de Poá possibilitará a realização de novas ações na cidade, focando os locais de grande circulação de pessoas como proximidades das unidades de saúde e hospitais, frente de estabelecimentos comerciais, proximidades de praças, entre outros.

Também participaram da reunião o chefe de Gabinete, Rogério Tarento, os secretários de Governo, Fernando Miranda, de Saúde, Flávia Verdugo, de Segurança, Carlos Setsuo, de Transportes, Wilson Lopes, os vereadores Tio Deivão e Sargento Garcez e o comandante da GCM, José Ferreira de Souza.