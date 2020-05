Prefeitura de Poá entrega cestas básicas para trabalhadores da Cruma

No início desta tarde (6/5), a Cooperativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente (Cruma), recebeu da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá a doação de cestas básicas que serão distribuídas para os cooperados, que estão com as ações de coleta seletiva reduzidas por conta do risco de contaminação e disseminação do novo Coronavírus.

A entrega foi realizada pelo prefeito Gian Lopes e a atividade contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, e das secretárias de Assistência, Rosa dos Santos e da Mulher, Jislene Barreto de Santana, e do presidente da cooperativa, Marcos Antonio de Lima.

O prefeito Gian Lopes parabenizou o ato e ressaltou a importância da doação, já que a cooperativa está efetuando o trabalho em ritmo reduzido. “O serviço de reciclagem não pode parar, é essencial e mantém a cidade limpa. A doação de hoje é uma forma de agradecimento a estes profissionais”.

Segundo a secretária de Assistência, Rosa dos Santos, foi feita a doação de uma cesta básica para cada trabalhador da cooperativa, assim como massas de bolo que foram doadas pelo Governo do Estado. “Nossa pasta está recebendo doações, tanto do governo do Estado, como da sociedade civil e estamos repassando para as pessoas e entidades. É uma forma de garantir que a população tenha a sua dignidade preservada”, declarou.

Já a presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, parabenizou a cooperativa pelo brilhante trabalho realizado na cidade e declarou que o Fundo de Solidariedade está empenhado para promover ações que venham beneficiar a população. “É um momento em que a solidariedade tem que estar presente na vida de cada brasileiro”.

O presidente da Cruma, Marcos Antonio Lima, agradeceu o apoio que está recebendo da Prefeitura de Poá. “Toda a ajuda tem um significado muito grande para nós. Estamos planejando voltar de forma gradativa, mas muitos dos nossos colaboradores não poderão voltar por fazer parte do grupo de risco e por este motivo toda a ajuda é bem-vinda”.

Aproveitando a ocasião, a secretária da Mulher, Jislene Barreto de Santana, entregou um “mimo” para as mulheres que trabalham na Cruma. “As nossas voluntárias fizeram com muito carinho um ‘mimo’ para as trabalhadoras da cooperativa e também é uma forma de homenagem ao Dia das Mães”, declarou Jislene Barreto.