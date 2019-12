Prefeitura de Poá firma parceria aumentando a oferta de vagas em creche

O prefeito de Poá, Gian Lopes, se reuniu na manhã desta terça-feira (3) com o secretário de Educação, Humberto Martins, e o presidente do Reino da Garotada, Fermin Puerta Filho, para discutir a continuidade da parceria entre administração municipal e a associação civil no atendimento de crianças. A chefe de Divisão da Secretaria de Educação, Silvia Prates, também participou da reunião.

Atualmente, a creche do Reino da Garotada atende aproximadamente 130 crianças e a Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Educação, vai realizar um investimento de aproximadamente R$ 1,2 milhão por ano na parceria com a instituição, para possibilitar o aumento no número de vagas e a entidade passará a atender 230 crianças.

“Educação é prioridade em Poá. Estamos tomando todas as medidas necessárias para melhorar o atendimento da nossa população nessa área e também elevar cada vez mais nossos indicadores educacionais, que já são ótimos e estão em posição de destaque no Alto Tietê e no Estado”, comentou o prefeito Gian Lopes.

Para o secretário de Educação, Humberto Martins, o trabalho contínuo e as parcerias são fundamentais para a melhoria do atendimento e para o aumento dos indicadores educacionais na cidade. “Devido a parceria do Poder Público com diferentes entidades, os pais e somada ao empenho e dedicação dos professores, funcionários e estudantes das nossas escolas, estamos conquistando resultados fantásticos”.

O presidente do Reino da Garotada, Fermin Puerta Filho, reforçou a importância dos investimentos em Educação que a Prefeitura de Poá realiza e disse que a parceria com a Secretaria de Educação é essencial para entidade. “Realizamos um trabalho com uma proposta educacional que contribui para a melhoria da qualidade de vida da criança, estimulando o desenvolvimento pleno de seu potencial criativo e sua autonomia. E com a parceria, poderemos agora oferecer mais vagas em creche, o que é ótimo”.