quarta 14 de janeiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 14/01/2026
Região

Prefeitura de Poá inicia renovação de alvarás do transporte escolar para 2026

Ação garante mais segurança aos estudantes e fiscalização rigorosa dos veículos que atuam no município

14 janeiro 2026 - 19h08Por de Poá
Prefeitura de Poá inicia renovação de alvarás do transporte escolar para 2026Prefeitura de Poá inicia renovação de alvarás do transporte escolar para 2026 - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá iniciou o processo de renovação dos alvarás do transporte escolar para o ano de 2026. Os permissionários devem comparecer de 14 a 30 de janeiro, com o veículo para vistoria obrigatória e apresentação da documentação exigida, no setor responsável da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, na rua Visconde do Rio Branco, 55, Jardim Santa Cruz.

A renovação do alvará é fundamental para assegurar que os veículos estejam em condições adequadas de circulação, cumprindo todas as normas legais e de segurança exigidas pelos órgãos competentes.

De acordo com o secretário de Transportes, Tiago Correa, durante a vistoria, são avaliados itens mecânicos, estruturais e de segurança. “A renovação do alvará vai muito além de uma exigência burocrática. A vistoria garante que os veículos estejam em perfeitas condições de uso, preservando a integridade dos alunos e oferecendo mais segurança no transporte escolar em nossa cidade.”

O prefeito Saulo Souza também ressaltou a importância da ação para a proteção das crianças e adolescentes. "Nossa prioridade é cuidar das pessoas, especialmente das nossas crianças. Esse processo de vistoria e renovação dos alvarás assegura que o transporte escolar em Poá seja realizado com responsabilidade, qualidade e segurança, reforçando nosso compromisso com as famílias poaenses.”

Para a renovação, é obrigatória a apresentação de documentos originais e cópias, que variam conforme o permissionário seja pessoa física ou jurídica, incluindo CNH adequada, CRLV, laudo de inspeção veicular, certidões, comprovantes de regularidade fiscal e certificado do tacógrafo, entre outros.

A Prefeitura reforça que somente veículos devidamente vistoriados e autorizados poderão operar o transporte escolar no município em 2026, contribuindo para um serviço mais seguro e eficiente.

