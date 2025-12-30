Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 30/12/2025
Região

Prefeitura de SP anuncia aumento nas passagens de ônibus para R$ 5,30

Novo valor será cobrado a partir da próxima terça-feira (6)

30 dezembro 2025 - 09h59Por Da Agência Brasil
Novo valor será cobrado a partir da próxima terça-feira (6)Novo valor será cobrado a partir da próxima terça-feira (6) - (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A partir do dia 6 de janeiro, os usuários de transporte público vão pagar mais para andar de ônibus na cidade de São Paulo. A prefeitura de São Paulo confirmou nesta segunda-feira (29) que a tarifa passará dos atuais R$ 5 para R$ 5,30 a partir da próxima terça-feira.

O reajuste foi de 6%. O percentual supera a inflação oficial do país, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador teve variação de 4,46% em 12 meses, no acumulado até novembro.

A prefeitura, no entanto, justificou que o aumento na tarifa ficou menor do que a inflação calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor do Transporte Coletivo (IPC-Fipe Transporte Coletivo), que indicou 6,5% de variação no acumulado do ano.

Por meio de nota, a prefeitura justificou o aumento. “Na gestão do prefeito Ricardo Nunes, o valor da passagem foi mantido em R$ 4,40 por cinco anos. De 2020 a 2025 houve uma única atualização de 13,6%, para R$ 5. Já a inflação neste período foi de 40,31%. A correção atual para R$ 5,30 fica menos da metade do valor inflacionário desses 5 anos”, diz o comunicado da administração municipal.

Segundo a prefeitura, sem o subsídio pago pela administração municipal às empresas de ônibus, o valor da tarifa seria ainda maior, de R$ 11,78.

A SPTrans, empresa da prefeitura que gerencia o transporte de ônibus na cidade, informou aos passageiros dos ônibus que os créditos dos bilhetes adquiridos até as 23h59 do dia 5 de janeiro, e que ainda custaram R$ 5, terão validade de 180 dias. Após esse prazo, será debitado o valor de R$ 5,30. Atualmente, o limite de recarga é de 200 tarifas no vale-transporte e 100 tarifas no Bilhete Único Comum.

