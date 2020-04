Prefeitura de Suzano vai distribuir 24 mil cestas básicas

A Prefeitura de Suzano está distribuindo cestas básicas às famílias dos alunos da rede municipal de ensino inscritas no programa Bolsa Família, assim como às pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade. Até o momento, já foram arrecadadas cerca de 24 mil cestas, que já estão sendo entregues pelo Fundo Social de Solidariedade e pelas Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social.

Nesta sexta-feira (24/04), o prefeito Rodrigo Ashiuchi foi acompanhar a chegada de 9,5 mil cestas na cidade, doadas pelo governo do Estado de São Paulo. Os mantimentos serão colocados à disposição para as famílias referenciadas pela Assistência Social, com indicações da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads).

“Nosso objetivo é fazer o acompanhamento das famílias, contemplando aquelas que mais precisam. Inclusive, a Secretaria Municipal de Assistência (e Desenvolvimento Social), com apoio da Educação, já entregou 5 mil cestas em abril e vai distribuir mais 5 mil agora em maio. Vale destacar que nosso trabalho está sendo feito de forma séria, chegando aos diferentes lares da cidade”, disse o chefe do Executivo suzanense.

Também foram adquiridas 1,5 mil cestas pela Secretaria de Assistência Social e arrecadadas 2,4 mil pelo Fundo Social de Solidariedade, sendo aproximadamente 50 toneladas de alimentos não-perecível e produtos de higiene e de limpeza. “Quando há solicitações no Fundo Social, checamos se a família vai receber da Educação ou da Assistência Social. Se for, passamos a demanda para a pasta. Caso contrário, contemplamos aquela família, após uma triagem”, detalhou a presidente do órgão Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Para o prefeito, as cestas chegam em um momento importante, quando o período de enfrentamento à pandemia já ultrapassa 30 dias. “Nossa luta e nosso trabalho são constantes. Além dos serviços voltados à saúde, à segurança e à economia, também devemos ter consciência sobre o lado social. Muitas famílias estão precisando neste momento e agradeço todas as empresas que nos ajudaram e, principalmente, as famílias suzanenses que estão doando ao Fundo Social e auxiliando muita gente”, concluiu.