Prefeitura e ACIPOÁ alinham ações para simplificar abertura de empresas

O prefeito Saulo Souza se encontrou nesta quarta-feira (12) com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIPOÁ), Fábio Fernandes, e uma comissão de contadores para debater medidas de desburocratização do processo de abertura de empresas no município. A reunião, que contou com a presença dos secretários da Fazenda, Sérgio Emiliano, e de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho, Jeruza Reis, teve como foco a melhoria no atendimento aos profissionais da área contábil.

Durante o encontro, o prefeito reforçou o compromisso de sua gestão em modernizar e agilizar o sistema de atendimento aos empreendedores, destacando a importância do diálogo com as entidades representativas da classe contábil. “Nosso compromisso é com a eficiência e a transparência. Queremos simplificar os processos e atender com excelência as demandas da comunidade empresarial e dos profissionais da contabilidade”, afirmou.

O presidente da ACIPOÁ avaliou a reunião de forma muito positiva. Segundo ele, o diálogo com o prefeito e com as secretarias envolvidas demonstra uma nova postura da administração municipal diante das demandas empresariais. “O prefeito foi muito atencioso, envolveu os técnicos da área e já sinalizou avanços em medidas que tornam o ambiente de negócios mais ágil e acolhedor”, destacou.

Ele acrescentou que a entidade pretende contribuir de forma ativa na construção de soluções que incentivem o empreendedorismo e mantenham os negócios na cidade, fortalecendo o comércio e os serviços locais. “Queremos colaborar para que os empreendedores escolham permanecer em Poá. Isso é essencial para o crescimento econômico e para a geração de empregos”, completou Fernandes.

A secretária Jeruza Reis afirmou que a reunião representa um avanço na relação entre o Poder Público e o setor privado em Poá, reforçando o papel do diálogo como ferramenta para a criação de políticas públicas mais eficazes. “Com essas medidas, o governo municipal espera reduzir prazos e custos para abertura e regularização de empresas, além de estimular novos investimentos”, disse a secretária.

Os contadores presentes agradeceram a abertura do diálogo e destacaram a importância de serem ouvidos pela administração municipal. Para eles, a reunião sinaliza novos tempos na relação entre o Executivo e os profissionais que atuam no desenvolvimento econômico da cidade.