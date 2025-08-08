Prefeitura e Câmara de Ferraz realizam sessão solene para lançamento de campanha

Os 19 anos da Lei Maria da Penha, em Ferraz de Vasconcelos foram celebrados na noite desta quinta-feira (07), com uma sessão solene na Câmara para marcar o lançamento da Campanha Cultura de Paz: Ferraz Por Elas, visando fomentar ações permanentes no município durante o Agosto Lilás comemorado no país todo. Serão realizadas ações como as oficinas do Direito das Mulheres, a mensagem de combate e reflexão à violência contra a mulher em órgãos públicos como as escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com o intuito de disseminar o respeito ao público feminino, além das tendas itinerantes percorrendo locais públicos. Mais de 108 mulheres já passaram no último ano pela Rede de Proteção às Mulheres formada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), a Coordenadoria da Mulher; a Casa da Mulher Paulista Ferrazense e a Guardiã Maria da Penha com o botão do pânico e as medidas protetivas às mulheres assistidas.

Muitas mulheres representativas da sociedade participaram da solenidade. Estiveram presentes a prefeita Priscila Gambale; a presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Clau Camargo; a vereadora ferrazense Professora Selma Francisca dos Santos; da coordenadora da Mulher, a advogada Juliane Gallo; a vice-presidente do Conselho Municipal das Mulheres, Alessandra França; da subcomandante da Guardiã Maria da Penha, Ivone; a diretora da Casa da Mulher, Adriana Trajano; da secretária em exercício da Saúde; Kelly D’Ávila, da presidente do Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial (Compir), Juliana Delfino, entre outras que compareceram na solenidade integrantes de secretarias municipais. Se as mulheres se fizeram presentes, os homens também prestigiaram os trabalhos como o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério, o Marcão e os vereadores Eliel Fox e Renato Ramos, além do presidente da OAB de Ferraz, Nivaldo Pina e do sempre vereador Kaká.