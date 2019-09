Prefeitura entrega nova creche no Mogi Moderno neste sábado

O prefeito Marcus Melo anunciou, na noite de terça-feira (10), durante reunião do Programa “A Cidade é Aqui”, a entrega do Ceim Professor Egberto Malta Moreira, que fica entre as ruas Agenor Bertini e Ginis Bardazzi Neto, no Mogi Moderno. A inauguração está marcada para sábado (14), às 11 horas.

A nova creche terá capacidade para 200 crianças, que serão assistidas em uma estrutura sustentável, com sete salas de aula e dois berçários, áreas pedagógicas, administrativa, serviços e de convívio. “Esse é um modelo de creche com praticamente o dobro de vagas, ou seja, maior capacidade de atendimento na comunidade", informou.

Na área de saneamento, o prefeito falou sobre a construção do novo coletor-tronco de esgoto do Semae, com 6,7 quilômetros de redes coletoras que irão beneficiar 65.323 pessoas que vivem nos bairros Parque Morumbi, Vila da Prata, Mogi Moderno, São João, Jardim Camila, Caputera, além de parte da região central. A Prefeitura prepara a licitação para a obra estimada em R$ 9 milhões.

Outra melhoria apresentada aos moradores foi o recapeamento da avenida Pedro Machado, no trecho entre a avenida Brasil e a rua Dr. Deodato Wertheimer, e também a rua Ferdinando Morroni, entre as avenidas Brasil e Getúlio Vargas, com asfalto novo em 760 metros lineares e 5.850 metros quadrados do bairro. Paralelamente, o mutirão de zeladoria da Prefeitura atende o Mogi Moderno com serviços de varrição, roçada, raspagem e retirada de lixo e entulho, entre outros.

Na área de trânsito, após estudos técnicos e consulta à comunidade, a Prefeitura trabalha na execução de mudanças no cruzamento das avenidas Pedro Machado e Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira. A primeira é a readequação do canteiro da Francisco Ribeiro Nogueira com a Rua Gabriel Prestes. A via receberá o trânsito da Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, que circula pelo sentido bairro-centro rumo ao Mogi Moderno. Os motoristas utilizarão as ruas Gabriel Prestes e Oscar Thompson para acessar a Pedro Machado. O trecho da rua Doutor Deodato Wertheimer, próximo à Rua Gastão Costa, ganhou canteiro central para aumentar a segurança e evitar conversões perigosas.

Outra importante obra de mobilidade, apresentada durante a reunião, atende a um pedido antigo de moradores. A ligação entre as ruas Brincos de Princesa e Moacir Rodrigues Lopes criou um acesso direto entre as avenidas Pedro Machado e Jardelina de Almeida Lopes. O investimento foi de R$ 302.807,55.

Durante o encontro realizado na Escola Municipal Célia Pinheiro Franco, o prefeito e os secretários municipais apresentaram balanço das ações realizadas no bairro e em todo o município e ouviram sugestões, dúvidas e pedidos da comunidade. Como em todas as edições do “A Cidade é Aqui”, as solicitações foram encaminhadas diretamente aos secretários para providências.

As Unidades Básicas de Saúde do Jardim Camila e Jardim Ivete são referência de saúde para a comunidade local. Oferecem clínica geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, além de odontologia, procedimentos de enfermagem e vacinação. No Jardim Camila, há ainda psicologia e psiquiatria. “O Posto do Jardim Camila passará por reforma e pintura, com objetivo de oferecer melhores instalações aos usuários”, adiantou o prefeito. A fase atual é de preparação para abertura do processo de licitação.