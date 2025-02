Prefeitura inicia trabalho de conscientização e orientação sobre a Lei Mogi Mais Viva

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou um trabalho de conscientização, orientação e fiscalização sobre a Lei Mogi Mais Viva, que regula a publicidade nos espaços urbanos. A ação é feita pelas equipes da Secretaria Municipal de Segurança e compreende a realização de reuniões com setores do comércio e visita a regiões comerciais da cidade.

Durante a última semana, foram realizadas reuniões com representantes de supermercados da cidade e de empreendedores de rua. Durante os encontros, foram discutidas as necessidades de adequação à legislação e dadas orientações sobre a Lei Mogi Mais Viva.

“O diálogo e a transparência são diretrizes da administração, bem como o cuidado com a cidade. Não queremos tomar medidas drásticas ou radicais. Assim, vamos estabelecer um canal de comunicação e de conduta para que os comerciantes possam se adequar ao que a legislação prevê, beneficiando a paisagem urbana de Mogi das Cruzes e qualidade de vida da população, mas sem trazer prejuízos aos envolvidos”, explicou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

O secretário lembrou ainda que as conversas com representantes do comércio vem sendo bastante produtivas. “É importante que haja esta união de esforços da Prefeitura e da sociedade para beneficiar a cidade. Além disso, uma paisagem urbana mais agradável também favorece as vendas, uma vez que as pessoas se sentem mais à vontade para conhecer as lojas, ver os produtos e comprar”, afirmou Ito.

Paralelamente a este período de orientações, as equipes do Departamento de Fiscalização de Posturas estão nas ruas para verificar o cumprimento da Lei Mogi Mais Viva.

Mais informações sobre a Lei Mogi Mais Viva podem ser obtidas pelo telefone 4798-5147.