Prefeitura lança campanha 'Aquece Ferraz 2025'

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, realizou nesta terça-feira (17) o lançamento da campanha “Aquece Ferraz 2025”, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Paz, localizada na Rua Getulio Vargas, 250, Centro, com objetivo de ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade a ficarem mais aquecidas durante as baixas temperaturas.

O evento contou com a participação de autoridades locais como a prefeita municipal de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério, a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa, o secretário de Desenvolvimento Habitacional Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre, o secretário de Esporte, José Batista, e o secretário de Governo, Jackson dos Santos, além dos vereadores Ananias Coelho Neto (Neto do Cambiri), Marcos Antônio Castelo (Ratinho) e Renato Ramos (Renatinho).

“O lançamento é hoje, mas o trabalho já começou faz tempo. A Secretaria de Assistência Social e o Fundo Social já tem realizado ações de distribuição de agasalhos e cobertores para as pessoas que mais precisam. Unir as forças é a melhor forma de obtermos bons resultados. Somos como um quebra-cabeça, cada peça junta forma uma linda paisagem e com cada um contribuindo poderemos chegar mais longe”, pontuou a Prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cida Gambale, fez um apelo aos moradores e servidores. “Peço encarecidamente a toda a população que doe roupas em bom estado, principalmente agasalhos masculinos, pois temos uma alta demanda de pedidos. Sei que os ferrazenses tem o coração generosos e essa campanha será um sucesso de arrecadação e distribuição. Doar é um ato de amor”, destacou a presidente.