'Prefeitura No Meu Bairro' registra mais de 2 mil pessoas em Ferraz no fim de semana

Mais de duas mil pessoas passaram pelo ‘Prefeitura no Meu Bairro’, no último sábado (20), na Vila Jamil em Ferraz de Vasconcelos. A Prefeitura de Ferraz divulgou hoje um balanço dos atendimentos. O evento foi um sucesso pela boa aceitação e a participação da população. O próximo bairro a receber o programa será a Vila Margarida no final do mês que vem.

A prefeita Priscila Gambale acompanhou a ação no bairro e fez atendimentos com o seu ‘Gabinete Móvel’ para ouvir a população e ter um contato mais próximo com os moradores.

Os novos serviços que incrementaram os atendimentos na Vila Jamil tiveram alta procura, como o de castração de cães e gatos que realizou 340 castrações; cortes de cabelo (30) atendimentos e mais três atendimentos para aparar a barba. Já os de esmaltação de unhas atendeu 20 pessoas. Além disso, 70 pessoas puderam fazer testes de Acuidade Visual; a técnica de amarração de turbantes prestou 10 atendimentos e a tenda da Unip prestou 54 informações ao público; realizou nove matrículas e distribuiu 200 folders.

Graças a participação voluntária dos parceiros da Prefeitura de Ferraz foi possível incrementar os atendimentos como o Instituto Mix de Profissões; a Ong Gaari, Embeleze, Ótica Indaiá e a Universidade Paulista (Unip).

Do balanço contabilizado pela Prefeitura de Ferraz, a Secretaria de Saúde realizou 457 procedimentos, entre eles pressão arterial (73); dextro (70), vacinação da gripe (113), vacina da Covid-19 (66); outras vacinas (7); testes de Covid (06), Teste HIV (21), Teste Sífilis (21), Nutricionista (23); Avaliação Odontológica (28); Orientação de Saúde Bucal (28) e uma remoção do SAMU.

Já o Fundo Social de Solidariedade doou 1.500 peças de roupas. A Secretaria de Meio Ambiente contabilizou 340 castrações.