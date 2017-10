Prefeitura de Mogi recebe doação para reforma do piso e telhado do Mercadão

A Prefeitura de Mogi das Cruzes recebeu a doação de produtos da Weber, fabricante dos produtos Quartzolit, para a reforma do piso e do telhado do Mercadão. O prefeito Marcus Melo (PSDB) destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada em benefício da cidade. A obra será feita posteriormente de acordo com o cronograma que será fechado entre a Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Mogi das Cruzes e a Secretaria de Agricultura, responsável pela administração do espaço.

“É uma ação em conjunto entre o poder público e a iniciativa privada. A Weber é uma empresa instalada em Mogi, que gera empregos em nossa cidade e está contribuindo mais uma vez para a melhoria de um espaço tão tradicional, como o Mercadão. Um tradicional local de compras e ponto de encontro entre amigos e familiares”, disse o prefeito, que visitou a empresa em junho. A parceria contou com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.

A empresa fez a doação de tintas para piso industrial e fita veda-tudo para reparos pontuais no telhado. Participaram do evento o gerente de operações da empresa, Dimitri Nogueira e o gerente da fábrica instalada em Mogi das Cruzes, Leandro Moraes. Na reforma do Mercadão em 2010, a Weber havia doado argamassa, tinta e impermeabilizante de telhado.

O secretário de Agricultura, Renato Abdo, destacou que as obras não deverão comprometer o funcionamento do Mercadão. “Antes do início das obras serão necessárias algumas intervenções para que não comprometa o novo piso. Vamos fechar um cronograma com os boxistas para não atrapalhar o Mercadão com as festividades de final de ano”, disse. A Pasta é responsável pelo espaço que conta com 112 boxistas e é reconhecido pelo atendimento e diversidade de produtos.

A presidente da Associação dos Comerciantes do Mercadão, Celma de Deus, comemorou a parceria. “Agradecemos à Prefeitura e à empresa Weber por esta parceria que irá trazer melhorias para o Mercadão, que é uma marca de nossa cidade. A melhoria em nosso espaço, é uma melhoria para nossa cidade”, disse.

O vice-prefeito Juliano Abe, os secretários municipais Rinaldo Sadao Sakai (Desenvolvimento Econômico e Social), Walter Zago (Obras), o diretor Luiz Carlos Pinheiro e o administrador do Mercado Municipal, Antônio Medeiros e os vereadores Pedro Komura, Mauro de Assis Margarido e Otto Rezende também participaram do evento.