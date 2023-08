Prefeituras asfaltam 167 ruas e 329 devem passar por manutenção até 2024

As Prefeituras do Alto Tietê asfaltaram 167 ruas nos primeiros setes meses do ano. A estimativa é que mais 329 ruas devem passar por manutenção até 2024.

Os dados do levantamento são de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Guararema.

Suzano tem 81 ruas públicas de 22 bairros pavimentadas-recapeadas em 2023. A expectativa é de que cerca de 50 passem por obras até o fim do ano em mais de dez locais diferentes da cidade.

Ferraz de Vasconcelos asfaltou-recapeou 30 ruas em 2023. Este balanço inclui tanto a pavimentação com asfalto em ruas ainda de terra como o recapeamento onde o asfalto já existe.

Conforme os projetos em andamento na Secretaria de Obras da Prefeitura de Ferraz, até o final deste ano serão contempladas 49 ruas do município.

Os serviços de recapeamento e asfalto serão contemplados nos bairros: Jardim São Fernandes, Vila São Paulo, Jardim São Carlos, Vila Corrêa, Vila Margarida e entre outros.

Em Mogi das Cruzes, a Secretaria de Infraestrutura Urbana, por meio do Nova Mogi, executou a recuperação asfáltica de 39 vias da cidade, distribuídas em 24 bairros. No total, 31,5 km lineares de ruas foram beneficiados, dentre pavimentação e recapeamento.

Ainda para 2023, estão previstos serviços em mais 24 vias, num total de 134,7 km² de pavimento novo, em 10 bairros da cidade.

Com o lançamento do Programa Nova Mogi a previsão é que os trabalhos se estendam até o segundo semestre de 2024, um investimento total de R$ 205,9 milhões, somando diferentes convênios e fontes de captação de recursos e incluindo também obras em estradas da cidade, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Ao todo, serão mais de 150 vias atendidas, numa extensão mínima de 130 quilômetros, alcançando 70% dos bairros da cidade.

Em Poá, o destaque para o recapeamento asfáltico é para a rua Dom Pedro II, que já está em fase de conclusão. A via possui aproximadamente 1,8 mil metros de extensão e é responsável pela interligação dos bairros Jardim Selma Helena, Vila Amélia, Jardim Emília e Jardim Obelisco.

Os investimentos chegam a R$ 3 milhões e incluem a troca de guias, sarjetas, lâmpadas de iluminação, revitalização das calçadas e a implantação de sinalização vertical.

Segundo, a secretaria de Obras Públicas mais quatro ruas passaram por recapeamento: são elas: rua Batatais e Professora Marina Cintra – localizadas no bairro Jardim Estela, rua Barra Bonita (bairro Jardim Ivonete) e rua Papagaios, esta última localizada no bairro Nova Poá e em fase de conclusão.

A secretaria destaca que está previsto o lançamento de um novo pacote de obras, nas próximas semanas, que vai beneficiar dezenas de ruas em diversos bairros da cidade.

A Secretária do departamento de Planejamento, Obras, Urbanismo e Habitação (Deplan) de Santa Isabel aponta que há 52 ruas programadas para receber recapeamento neste ano. A ata de registro de recapeamento das vias centrais e vicinais tem

duração de 1 ano para a execução de todas as obras. Nos primeiros sete meses do ano, foram contemplados serviço em nove ruas da cidade: rua Eduardo Saes Nunes, Professor Sylvio Cimino, Lauro Moreno Cabrera, Orlando Boaventura da Costa, Fernando Aluiso Correa, das Acacias, Walter Ayres Veiga, Avenida República (parcial) e Avenida Manoel Ferraz de Campos Salles (parcial).

O plano municipal de pavimentação de Guararema pavimentou quatro ruas da cidade em 2023. São elas: rua Roberto Fernandes de Moraes, bairro Nogueira; rua Chaim Sayar, Centro; rua Marcelo dos Santos Gonçalves, bairro Maracatú e rua Joaquim Ferreira de Mattos Junior, bairro Itapema.

Dando continuidade ao plano, estão programadas as pavimentações de uma série de vias públicas, tanto na área central como nos bairros descentralizados. Entre elas, recebem destaque duas vias: rua Hyppólita de Moraes Magalhães e a estrada Municipal Yara Regina Theodoro Silva.