Prefeituras contratam e realocam servidores para combater a dengue

As cidades de Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Biritiba Mirim contrataram 284 novos agentes comunitários de saúde por conta da alta nos casos de dengue em 2024, de acordo com o levantamento do DS junto às administrações. Os municípios também fizeram realocação de funcionários no combate à doença.

A cidade que mais efetuou contratações foi Ferraz, com 260 novos agentes. Do total, 205 já estão atuando. “Importante salientar que o apoio desses profissionais tem sido fundamental nas ações de enfrentamento ao combate do mosquito da dengue”, ressalta a Prefeitura.

De acordo com a administração, esses profissionais são os responsáveis por ir diretamente nas casas, levando ações de prevenção e orientação. “As ações estão sendo intensificadas, inclusive, aos sábados para atingir também quem trabalha durante a semana e não consegue estar em casa para atender os agentes”, finaliza.

Em Biritiba Mirim foram 20 novos profissionais contratados.

A administração ressaltou que a ampliação do quadro está sendo feita para o combate à dengue no município.

A Prefeitura de Guararema explicou que quatro novos agentes foram contratados para atuar na fiscalização de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti e para fazer o trabalho de conscientização porta a porta.

Além disso, a administração municipal fez a contratação de uma empresa especializada em nebulização para a aplicação de inseticidas nas residências em que há focos do mosquito confirmados.

Demais cidades

As cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Arujá responderam aos questionamentos dizendo que não foram contratados novos agentes para o combate contra a doença. Em Suzano, a Prefeitura disse que não está prevista ampliação do efetivo, mas funcionários podem ser realocados.

“O que tem sido feito é a eventual realocação de servidores de alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde para atuação no combate à dengue, que é uma das medidas previstas no decreto que instituiu Estado de Emergência e Alerta Epidemiológico na cidade”, explica a administração da cidade.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes disse que também não existe previsão de contratação de novos agentes. Além disso, a administração da cidade ressaltou que mantém o Núcleo de Controle e Prevenção de Arboviroses “com trabalhos específicos de combate ao Aedes aegypti desenvolvidos o ano todo, com 33 agentes de controle de vetores exclusivos para o programa”.

Em Itaquá, a Prefeitura disse que não foi identificada a necessidade de novas contratações de agentes para conter a doença na cidade. A administração ressaltou que a Secretaria de Saúde está empregando recursos e estratégias adequadas para combater a propagação da dengue, incluindo campanhas de conscientização, monitoramento constante e ações de controle de vetores. “As equipes seguem empenhadas para intensificar os esforços e garantir a saúde e o bem-estar da população”, finaliza.

A Prefeitura de Arujá disse que, para ocorrer a ampliação do quadro, é necessária uma orientação do governo federal. Segundo a administração, “os agentes estão empenhados no combate à dengue com os mutirões aos sábados e sem deixar de lado a Atenção Primária no atendimento aos munícipes”.

As prefeituras de Poá, Salesópolis e Santa Isabel não responderam às perguntas da reportagem.