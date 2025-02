Prefeituras da região detalham rede de hospedagem no Alto Tietê

As cidades da região detalharam suas redes de hospedagem para os turistas. Quatro municípios responderam aos questionamentos da reportagem.

As informações são de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Guararema. As demais cidades não deram um retorno até o fechamento da matéria.

Em Suzano, a Prefeitura informou que a cidade conta com um hotel, o Imperial Center, localizado no centro da cidade.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego terá, ao longo da semana, uma reunião com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), visando traçar um planejamento em relação à hospedagem da cidade.

A ideia é transformar Suzano em um município turístico, com atrativos para visitantes e, consequentemente, empresas hoteleiras.

A Prefeitura afirmou que a cidade tem um grande potencial para o turismo em razão das atrações já consolidadas, como a Igreja do Baruel, o Parque Max Feffer, o Casarão da Memória, o Parque de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, entre outros.

Ao longo de 2025, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade pretende inscrever Suzano como Município de Interesse Turístico (MIT) no Estado de São Paulo. A inscrição poderia garantir recursos e atrair empresas com interesse em instalar hotéis na cidade.

A Coordenadoria de Turismo de Mogi das Cruzes informou que a cidade conta com variados meios de hospedagem, mas não os detalhou.

O Conselho Municipal de Turismo é o órgão consultivo, deliberativo, normativo, autônomo e local na conjugação de esforços entre o Poder Público e a Sociedade Civil para assessoramento em questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade.

Em Guararema, foi informado que existem quatro locais para a hospedagem de turistas: o Guararema Parque Hotel, a Pousada Calil, a Pousada Sapucaia e o Vale do Sonho Hotel & Eventos. Todas as informações estão disponíveis no site da Prefeitura de Guararema.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos apenas disse que ainda não conta com estrutura hoteleira e não deu detalhes de possíveis projetos para o desenvolvimento dessa área.