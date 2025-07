Prefeituras de Ferraz e Bragança Paulista se unem para ampliar transparência municipal

Representantes da Controladoria de Ferraz de Vasconcelos fizeram uma visita técnica à cidade de Bragança Paulista visando conhecer e trocar informações sobre o funcionamento do setor no município.

Os temas debatidos estão relacionados à Controladoria, Controle Interno, Ouvidoria e Sindicância. Segundo Anderson Lima, controlador geral de Ferraz de Vasconcelos, é importante haver a troca de experiências entre os municípios.

“Nosso objetivo é conhecer as boas práticas adotadas, os instrumentos de auditoria, e controles implementados, além de promover uma troca de experiências que possam fortalecer a gestão pública municipal”, disse Lima.

De Ferraz de Vasconcelos, representaram a cidade Renata Freire, corregedora geral do município, Henrique Sanches, ouvidor geral, Audrey Bergamine Galvão, assessora de informação e inteligência e Cristiano Farias dos Santos, assessor da Controladoria. Eles foram recebidos por Geraldo Gonçalves, controlador geral do município de Bragança Paulista.

A iniciativa de Ferraz de Vasconcelos em buscar o intercâmbio de conhecimentos com Bragança Paulista ressalta a importância da colaboração entre municípios para o aprimoramento da gestão pública. Ao compartilhar aprendizados e desafios, as cidades pavimentam o caminho para administrações mais responsáveis e alinhadas com os princípios da integridade e da prestação de contas.