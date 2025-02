Prefeituras distribuem água potável para a população em meio ao calor

As cidades do Alto Tietê promovem ações para melhorar a situação da saúde da população com o calor. Devido ao clima intenso de altas temperaturas e muitas chuvas, os municípios realizam medidas para garantir a hidratação dos habitantes. Estão disponibilizados bebedouros em prédios públicos, praças e parques, além de as prefeituras orientarem o aumento da ingestão de água e evitar a exposição direta ao sol.

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social disponibiliza dois locais de acolhimento, com um total de 80 vagas no Centro Social Bom Samaritano e na Casa de Passagem. Além disso, em parceria com o Creas, a prefeitura oferece orientação e acesso a água potável para a população em situação de rua. Todos os locais estão de sobreaviso para a possibilidade de aumento da demanda populacional.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos lançou a ação Hidrata Ferraz para oferecer água potável gratuita e serviços básicos de saúde à população. Além da distribuição de água, o município também realiza a aferição da pressão arterial na Praça da Independência, das 9h às 15h, especialmente durante os períodos de forte calor.

Já em Mogi das Cruzes, diversos espaços públicos, como praças, parques e prédios da municipalidade, possuem bebedouros que podem ser utilizados por todos. Ainda, as orientações para lidar com as altas temperaturas incluem a ingestão maior de água, evitar exposição direta ao sol, usar protetor solar, usar chapéus, óculos escuros e proteger as crianças com chapéus de abas.

No município de Itaquaquecetuba, a população conta com o Parque Ecológico Mario do Canto, espaço para lazer que possui bebedouros a disposição dos usuários, e o Centro Pop, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O Centro oferece café da manhã e almoço, água potável, higiene pessoal, atendimento psicossocial e encaminhamento para a rede de saúde e outros serviços.

Em situações de clima extremo, sendo ondas de calor ou baixas temperaturas, o Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) é mobilizado para ações emergenciais, incluindo fazer a distribuição de água potável, kits de higiene e outros itens.