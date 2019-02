Prefeituras do Alto Tietê podem aderir a novo programa habitacional

As prefeituras das cidades da região vão poder aderir ao novo programa habitacional "Nossa Casa" deverá beneficiar, em todo o Estado, 60 mil famílias de baixa renda, além de contribuir na geração de emprego e renda dos municípios. O programa vai oferecer cheques moradias de até R$ 30 mil para famílias com renda de até três salários-mínimos.

O programa "Nossa Casa" incrementará a produção habitacional - gerando emprego e renda - e reduzirá o preço de casas, apartamentos e lotes de interesse social. O Estado investirá R$ 1 bilhão e beneficiará 60 mil famílias em quatro anos. Através disso, as Prefeituras municipais da região que tenham interesse em aderir ao novo programa, devem participar de uma reunião -ainda não definida- com o secretário de Habitação do Estado, Flavio Amary.

Como parte fundamental do programa, as prefeituras selecionadas irão definir as famílias que serão atendidas, seja com abertura de inscrições ou atendimento de famílias já cadastradas. "O novo programa ainda está sendo formatado. Em breve, teremos uma reunião com os prefeitos de todo o Estado que tenham interesse em aderir ao programa", informa em nota a secretaria de Habitação.

Além disso, os municípios contribuirão também com isenções e com a flexibilização de parâmetros urbanísticos, além de recursos de infraestrutura urbana nos empreendimentos. O programa funcionará baseado na emissão de cheques moradia, com a cessão de terrenos municipais, participação da iniciativa privada e subsídios municipais, estaduais e federais.